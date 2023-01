Australie v Afrique du Sud: troisième test, cinquième jour – en direct

il y a 4 mois 19.09 HNE 77e : Afrique du Sud 174-7 (Harmer 28, Maharaj 2) Pas sûr pour Agar et Head en tandem. Lyon avait l’air si bien qu’il devrait être à une extrémité toute la journée. Harmer coupe Agar avec un bon timing, mais Warner à couvert profond vient zoomer pour plonger et sauver deux points sur la limite.



il y a 5 m 19.07 HNE 76e : Afrique du Sud 171-7 (Harmer 25, Maharaj 2) Quelques singles de Travis Head terminés, plus de drame pour le moment.



il y a 8 mois 19.05 HNE 75e : Afrique du Sud 169-7 (Harmer 24, Maharaj 1) Contrairement à Jansen, Maharaj ne perd pas de temps, prenant une première balle simple côté jambe d’Agar. Jansen était là-bas pendant une heure mais ne les a pas rapprochés de cette marque de suivi. Une course dans tout le séjour.



il y a 12 mois 19.01 HNE 74e : Afrique du Sud 167-7 (Harmer 23) Il a pris 4 pour 10 au Sri Lanka en 2022, Travis Head. C’est plus qu’il est 1 pour 1. Bowled un plus hier pour six points aussi.

il y a 14 mois 18h59 HNE GUICHET! Jansen c Carey b Head 11, Afrique du Sud 167-7 Le temps partiel obtient la percée! Dans son premier plus! Son off-break se transforme en rugueux, les accessoires de Jansen sur le pied avant jouant pour encore plus de virage, et à la place, il chatouille le bord extérieur sur le chemin des gants de Carey.



il y a 16 mois 18h56 HNE 73e : Afrique du Sud 166-6 (Jansen 11, Harmer 22) Ashton Agar reçoit un bol. Harmer est heureux de le poursuivre, envoyant une balle large à travers le point pour une course. Cependant, Agar en fait exploser un.

il y a 23 mois 18h50 HNE 72e : Afrique du Sud 165-6 (Jansen 11, Harmer 21) Gros balayage de Jansen, manque le lot. Sur un genou et bien au-dessus du ballon. Au lieu d’entrer dans sa coquille, il essaie à nouveau la balle suivante et la centre, mais directement à la jambe carrée. Lyon passe plus vite mais commence large et le tir va à couvert. Jansen commence à défendre à la place, mais joue à chaque balle du plus.

il y a 25 mois 18h48 HNE 71e : Afrique du Sud 165-6 (Jansen 11, Harmer 21) Retournant la grève bien maintenant. Harmer continue de jouer le coup de traction lorsqu’il est proposé, prenant une course de Hazlewood. Le quilleur est autour du guichet de Jansen, voulant le menacer avec le spectre du bowling court, bien qu’il joue principalement à plein dans ce over. Enfin, Jansen se joint à la câpre de pointage, se balançant à travers la ligne pour envoyer un simple en profondeur du côté de la jambe.

il y a 28 mois 18h44 HNE 70e : Afrique du Sud 163-6 (Jansen 10, Harmer 20) C’était presque celui que nous attendions ! Lyon obtient le virage dans le droitier, le bord vers la jambe courte, et il rebondit juste avant Head. Puis un bord extérieur passé une glissade qui permet à Harmer de courir.



il y a 30 min 18h43 HNE 69e : Afrique du Sud 161-6 (Jansen 10, Harmer 19) Hazlewood opère et Harmer défend lorsqu’il est plein, essayant de marquer lorsqu’il est court. Il a fait beaucoup avec la batte dans le cricket du comté, a un record de première classe très respectable. Obtient une course sur la dernière balle.



il y a 37 min 18h36 HNE 68e : Afrique du Sud 160-6 (Jansen 10, Harmer 18) Ce virage s’enchaîne pour Lyon. Harmer attend tout de suite et frappe à travers la ligne jusqu’à la jambe carrée profonde. Juste le seul run avec un joueur défensif absent. Jansen va dans l’autre sens, utilisant toute sa portée et allant droit devant. Peut-être que son pied avant sortait davantage de la ligne des souches. Ils sont 116 à partir de la suite.



il y a 41 min 18h32 HNE 67e : Afrique du Sud 160-6 (Jansen 10, Harmer 17) Josh Hazlewood arrive et joue court. Les rapides australiens ne peuvent tout simplement pas s’en empêcher lorsque Jansen est en grève. C’est comme s’ils regardaient sa taille et devaient essayer de le frapper. Quelques balles de bonne longueur apparaissent finalement. Jansen est sûrement un candidat fort surnom, la façon dont son backlift flotte. Pas de course.



il y a 43 mois 18h30 HNE @GeoffLemonSport bonjour Geoff Les Australiens ont besoin des guichets rapidement et ils pourraient perdre la 2e manche et essayer puis recommencer pour essayer de forcer une victoire, mais difficile à demander. Les pensées? — Stuie Neale (@MrNeale92) 7 janvier 2023 C’est vrai – le fait est que dans cette situation, l’avance est nécessairement inférieure à 200. Donc, disons que c’est une marge de 180 avec deux séances à faire, l’Afrique du Sud aurait de bonnes chances de gagner. Je ne vois pas l’Australie être si généreuse.



il y a 45 mois 18h27 HNE 66e : Afrique du Sud 160-6 (Jansen 10, Harmer 17) Lyon continue de travailler près de ces traces de pas, en obtenant beaucoup de détours. Cela ressemble vraiment à une question de temps jusqu’à ce que l’on obtienne un bord dans le pad et surgisse. Harmer conduit une balle plus pleine pendant quelques points, bien qu’il cherche à marquer là où il le peut.



il y a 48 mois 18h24 HNE 65e : Afrique du Sud 158-6 (Jansen 10, Harmer 15) Il fait du bon travail avec les trucs plus droits de Cummins, c’est Harmer. Enlève un autre single des pads. Jansen ne cherche pas du tout à marquer, il se place juste derrière le ballon. Le terrain a l’air plus mâché que ce à quoi vous pourriez vous attendre compte tenu de toutes les sessions perdues. Scott Boland aurait peut-être été utile…



il y a 51 min 18h21 HNE 64e : Afrique du Sud 157-6 (Jansen 10, Harmer 14) Tourner à Harmer pour la première fois aujourd’hui, Lyon au-dessus du guichet les faisant flotter dans les traces de Jansen à l’extérieur de la souche. Beaucoup moins d’usure sur ce guichet que d’habitude. Mais il y a un patch particulier, et après quelques balles, il le frappe. La balle tourne sauvagement vers Harmer, qui la dépasse à l’intérieur de la jambe courte! Obtient une course, mais aurait pu si facilement passer sous la main. Deux jambes courtes pour Jansen, qui n’a normalement que des jambes longues. Le guichet arrive presque de l’autre côté ! Dans environ quatre méthodes différentes. Il obtient juste une entaille sur une balle qui aurait pu le faire perdre en poids. Le bord se dirige vers ses moignons mais ricoche sur son dos. La déviation se dirige vers le gardien, mais touche sa jambière plutôt que ses gants. Ensuite, il rebondit presque pour glisser mais atterrit juste court. C’est une séquence.



il y a 1h 18h16 HNE 63e : Afrique du Sud 156-6 (Jansen 10, Harmer 13) Au quatrième, Harmer fait bouger la partie des points du tableau de bord. Frappe une balle sur une ligne droite derrière la jambe carrée pour deux. Puis décide de s’attaquer à la balle courte, tirant Cummins dans les airs vers l’emplacement vide derrière la jambe carrée. Quatre courses. Ils laissent tomber une jambe carrée profonde vers l’avant, car ils ont déjà une jambe glissée et une jambe fine derrière le carré. Peu importe, Harmer tire quand même la balle suivante, mais dans le sol et plus fine pour ramasser une course.



il y a 1h 18.11 HNE 62e : Afrique du Sud 149-6 (Jansen 10, Harmer 6) Trois overs sans course. Jansen tente un gros balayage à Lyon mais rate et devient nerveux après cela, défendant ou conduisant à mi-chemin.



il y a 1h 18h10 HNE 61e : Afrique du Sud 149-6 (Jansen 10, Harmer 6) Pas de course de Cummins à Harmer non plus. Cummins essaie cette longueur à la hanche qui lui a valu le guichet de Klaasen hier et d’Elgar plus tôt dans la série. Sinon, il se concentre sur la souche.



il y a 1h 18.09 HNE 60ème : Afrique du Sud 149-6 (Jansen 10, Harmer 6) Lyon en effet va nous filer, la haute silhouette de Jansen lui faisant face. Lyon atterrit bien les premiers du guichet au droitier, dessinant un bord intérieur qui atterrit en toute sécurité du côté de la jambe. Pas de score par dessus.



il y a 1h 18.06 HNE Nathan Lyon pour commencer la journée avec le ballon, Marco Jansen avec la batte.

il y a 1h 18.05 HNE Nous sommes sur le point de nous mettre en route. Soleil!



il y a 1h 17h44 HNE Et le match ? Dans un sens, simple, l’Australie a besoin de 14 guichets pour gagner. Plus compliqué si la suite entre en jeu, soit 126 fugues. Si la première manche de l’Afrique du Sud se termine en deçà de cette suite, l’Australie les fera revenir immédiatement. S’ils dépassent le suivi, l’Australie doit décider de battre à nouveau ou de déclarer, ce qui donne à l’Afrique du Sud une voie pour gagner le match. De même, si l’Afrique du Sud bat assez de temps pour passer le relais, il ne restera probablement pas assez de temps dans le match pour que l’Australie les élimine une deuxième fois de toute façon. Donc, il reste quatre guichets dans les premières manches des visiteurs, et ils n’ont qu’à traîner le plus longtemps possible. L’Australie doit les éliminer rapidement.