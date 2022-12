Australie v Afrique du Sud: deuxième test, troisième jour – en direct

Ok, la nouvelle vient d’arriver : le doigt de Green est cassé. Il ne jouera plus dans le match. Je doute qu’il vole dans le ravin non plus. J’espère que ça ira mieux à temps pour son salaire IPL. Cela vous montre à quel point Nortje était difficile à affronter hier.

il y a 20 m 18.08 HNE

Les blessures vont être un facteur important aujourd’hui. Mitch Starc a été initialement jugé peu susceptible de jouer dans la troisième manche avec un doigt endolori, mais c’est à ce moment-là que Cam Green était là en tant que remplaçant. La blessure de Green au bâton semblait plus gênante que celle de Starc – toute sa jointure sur son doigt de bowling principal était enflée et ouverte après avoir été frappée par Nortje. Donc s’il est sorti, est-ce que Starc revient dans les calculs ? Ou s’assoient-ils tous les deux et tout tombe sur Cummins, Boland, Lyon, avec du Labuschagne ou du Smith ? Cela pourrait encore suffire à éliminer cette équipe sud-africaine, mais les visiteurs pourraient avoir une chance de faire pression dans l’autre sens pour une fois. Je suppose que compte tenu de ces blessures, l’Australie battra le plus longtemps possible, sans déclaration.