Australie. Une femme atteinte de démence tenant un couteau Taser par la police | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Une femme de 95 ans atteinte de démence a reçu un Taser dans une maison de soins infirmiers – et est maintenant dans un état critique à l’hôpital. Une enquête a été ouverte à la suite de l’incident de Cooma, une ville de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Clare Nowland avait été retrouvée tenant un couteau à steak dentelé aux premières heures de mercredi matin. Le personnel de la maison de repos Yallambee Lodge avait alors contacté les services d’urgence vers 4 h 15. Deux officiers se sont précipités sur les lieux aux côtés des ambulanciers paramédicaux et le groupe a tenté de « désamorcer l’affaire » pendant « un certain nombre de minutes », a indiqué la police. Mme Nowland avait quitté sa chambre, pris un couteau dans une cuisine et s’était dirigée vers une salle de soins médicaux. La retraitée, qui ne pèse que 43 kg, a été tasée par un officier alors qu’elle se dirigeait lentement vers la police. Elle est tombée au sol et s’est cogné la tête. Clare Nowland marchait vers les officiers à un « rythme lent » lorsqu’elle a été tasée et est tombée au sol Mme Nowland a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle reste dans un état critique. Sa famille reste à ses côtés. Le nord du Pays de Galles du Sud a élevé l’enquête à un stade de «niveau un» en raison du fait que la blessure pourrait entraîner la mort. Le commissaire adjoint de police Peter Cotter a tenu une conférence de presse de 25 minutes au cours de laquelle il a fait le point sur la situation. Les journalistes l’ont exhorté à expliquer sa réaction immédiate à laquelle il a admis que c’était « un sujet de préoccupation ».



Mme Nowland a pris le couteau dans une cuisine du Yallambee Lodge à Cooma (Photo: Google Maps) Il a déclaré: «Il est tout aussi juste de dire qu’elle est en mauvaise santé. Plus: Tendance

« C’est une femme de 95 ans qui souffre de certaines des fragilités générales de cet âge, mais la blessure qu’elle a subie après s’être cogné la tête sur le sol l’a rendue alitée pour le moment. » Lorsqu’on lui a demandé si Mme Nowland s’engageait avec la police de manière menaçante, M. Cotter a déclaré qu’elle se déplaçait « à un rythme lent » et utilisait un déambulateur. « Mais elle avait un couteau », a-t-il ajouté. L’officier qui a déployé le Taser, qui a 12 ans d’expérience dans le métier, a démissionné de ses fonctions. Le commissaire adjoint de police Peter Cotter a admis qu’il était « très inquiet » (Photo: ABC) M. Cotter a déclaré: « Aucun officier, pas l’un d’entre nous, n’est au-dessus de la loi et toutes nos actions seront examinées de manière approfondie, d’un point de vue criminel ainsi que d’un point de vue départemental. » Les policiers envoyés à la maison de retraite Yalambee Lodge portaient des caméras corporelles, mais les images n’ont pas été diffusées par la police. « Ce sont des images de confrontation », a déclaré M. Cotter. « Cela fait partie intégrante de l’enquête et il n’est pas dans l’intérêt public de le publier. » La famille de Mme Nowland travaille avec la police sur l’enquête en attendant des mises à jour sur sa santé. L’homme de 95 ans était bien connu dans la communauté pour ses années de travail bénévole dans la communauté. Elle avait également participé à un saut en parachute pour son 80e anniversaire. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source