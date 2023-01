Australie : une capsule hautement radioactive « tombée d’un camion » pourrait ne jamais être retrouvée

La capsule était la dernière lors d’un voyage de 870 miles ce mois-ci (Photo: Metro.co.uk) Une capsule radioactive qui a disparu en Australie ce mois-ci pourrait ne jamais être retrouvée. Les autorités sont toujours à la recherche de la capsule, qui serait tombée d’un camion entre Newman et Perth, sur une distance d’environ 870 miles. Le géant minier Rio Tinto s’est excusé aujourd’hui pour la perte qui a déclenché une alerte radiologique majeure dans certaines parties du vaste État de l’Australie occidentale. La capsule en argent, de 6 mm de diamètre et de 8 mm de long, contient du césium 137, qui émet un rayonnement égal à 10 rayons X par heure. L’exposition peut provoquer des brûlures par rayonnement ou des maladies des rayons, et les gens sont priés de s’en éloigner à 16,5 pieds s’ils le repèrent. “D’après ce que j’ai lu, si vous passez devant, le risque équivaut à une radiographie”, a déclaré Andrew Stuchbery, qui dirige le département de physique nucléaire et des applications des accélérateurs à l’Université nationale australienne. “Mais si vous vous tenez à côté ou si vous le manipulez, cela pourrait être très dangereux.”



Un membre de l’équipe de gestion des incidents coordonne la recherche de la capsule (Photo: Reuters)



On pense qu’il est tombé d’un camion sur une route de fret à la périphérie de Perth (Photo: AP) Il a souligné qu’il n’est “pas impossible” de localiser la capsule car les chercheurs sont équipés de détecteurs de rayonnement. “C’est comme si vous suspendiez un aimant au-dessus d’une botte de foin, cela vous donnerait plus de chance”, a ajouté le scientifique. “Si la source se trouvait juste au milieu de la route, vous pourriez avoir de la chance. C’est assez radioactif, donc si vous vous en approchez, ça ressortira. La capsule faisait partie d’une jauge utilisée pour mesurer la densité de l’alimentation en minerai de fer, qui avait été confiée à un entrepreneur spécialisé pour le transport. Suite: Nouvelles

Les autorités soupçonnent que les vibrations du camion ont provoqué le desserrage des vis et du boulon, et la capsule radioactive de la jauge est tombée de l'emballage, puis d'un espace. Les services d'urgence ont mis en place une équipe de gestion des risques et ont apporté un équipement spécialisé comprenant des radiamètres portables pour détecter les niveaux de rayonnement dans un rayon de 20 mètres. Simon Trott, chef de la division du minerai de fer de Rio, a souligné que l'entreprise prenait cet incident "très au sérieux". Un communiqué a déclaré: "Nous reconnaissons que cela est clairement très préoccupant et sommes désolés pour l'alarme que cela a provoquée dans la communauté d'Australie occidentale."

