Australie : Un politicien accuse l’aquarium de Sydney de « fabriquer de faux pingouins gays » | Nouvelles du monde

Sphen et Magic vont bien depuis cinq ans (Photo : Facebook/Sea Life Sydney Aquarium) Il existe une longue et minable liste de théories du complot sur Les communautés LGBT+ que les politiciens sélectionnent lorsqu'ils détectent des opportunités. Peut-être que celui-ci – à propos d'un aquarium à Sydney qui a « manipulé » son couple de pingouins de même sexe pour qu'il soit gay – remporte le gâteau. Alors que la majeure partie du monde célébrait le mois de la fierté, le conservateur Lyle Shelton a accusé l'aquarium Sea Life de Sydney de créer de «faux pingouins gays» pour endoctriner les enfants. Sphen et Magic ont commencé à développer un lien en 2018 et sont devenus inséparables alors que la saison de reproduction était sur le point de commencer.

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Ils ont été constamment vus se dandiner et nager ensemble lors de l’expédition Penguin, et ont ensuite reçu un œuf factice pour ne pas être exclus de la saison. Ils ont fini par être de si bons papas que l’aquarium leur a finalement donné un vrai œuf d’un couple qui en avait deux. Avance rapide de cinq ans, la relation entre Sphen et Magic est plus forte que jamais et ils ont même élevé des poussins ensemble. Leur amour est devenu si célèbre à travers l’Australie que l’aquarium et la Fédération des enseignants de la Nouvelle-Galles du Sud ont collaboré pour utiliser leur histoire pour éduquer les enfants sur la sexualité et le consentement. Les deux pingouins ont même élevé des poussins ensemble (Photo : Facebook/Sea Life Sydney Aquarium) Mais la proposition n’a pas impressionné le chef du Family First Party qui a accusé l’aquarium d’avoir trompé les pingouins en leur faisant croire qu’ils étaient homosexuels. Une déclaration sur le site Web du parti disait: « Essentiellement, ce qui devrait être une histoire sur les dommages causés par l’ingérence humaine dans le règne animal est plutôt servi à nos enfants les plus jeunes et les plus impressionnables comme une éducation sur les relations homosexuelles florissantes et les divers arrangements parentaux. » M. Shelton a ensuite tweeté: « La famille d’abord ne reculera pas dans la protection des enfants contre l’endoctrinement nuisible dans nos écoles. » Le politicien s’est engagé à « éliminer cette éducation absurde » des programmes scolaires en priorité. Plus: Animaux

Il a même exhorté les parents à rater les prochains voyages à l'aquarium pour ne pas être influencés par les pingouins. Mais comme c'est souvent le cas avec les théories du complot sur le sexe et le genre, il ne connaît pas les faits. En réalité, diverses espèces d'animaux – dont les pingouins – forment des partenariats qui remettent en question la notion traditionnelle d'appariements hétérosexuels. Même l'aquarium Sea Life de Londres abrite un couple de manchots papous femelles, Rocky et Marama, qui forment probablement l'un des couples les plus adorables de la capitale. Leur fille adoptive Ziggy vit également dans le même aquarium.

