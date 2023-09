Australie : Un homme qui a emmené un serpent de compagnie en train de surfer a été condamné à une amende | Nouvelles du monde

Un homme devenu viral après avoir été filmé en train de surfer avec son python de compagnie a été condamné à une amende de plus de 2 000 dollars australiens pour avoir sorti le reptile en public.

Higor Fiuza, de la Gold Coast en Australieavait attrapé les vagues au large de Rainbow Bay au moins 10 fois avec son python morelia bredli appelé Shiva, selon les médias australiens.

Après que les images de ses exploits de surf aient été largement partagées en ligne, M. Fiuza a déclaré à la chaîne d’information 9News : « (Le serpent) va nager un peu puis revient à la planche – juste en croisière en attendant une vague – pour la vague parfaite. «

M. Fiuza a déclaré que le serpent semblait apprécier l’eau parce qu’il ne sifflait jamais lorsqu’il était sur les vagues – quelque chose qu’il faisait lorsqu’il était ennuyé.

Cependant, les agents chargés de la faune du ministère de l’Environnement et des Sciences du Queensland se sont inquiétés du bien-être de Shiva après avoir vu la vidéo.

Jonathan McDonald, l’un des agents chargés de la faune sauvage, a déclaré : « Les serpents sont évidemment des animaux à sang froid, et même s’ils savent nager, les reptiles évitent généralement l’eau.

« Le python aurait trouvé l’eau extrêmement froide, et les seuls serpents qui devraient se trouver dans l’océan sont les serpents de mer. »

M. McDonald a déclaré que même si M. Fiuza disposait du permis requis pour garder le serpent, il n’avait pas de permis pour le sortir de sa propriété.

Le ministère de l’Environnement et des Sciences du Queensland a déclaré que M. Fiuza avait été condamné à une amende de 2 322 dollars australiens (1 207 £) pour avoir sorti le reptile en public sans autorisation.

M. McDonald a ajouté : « L’homme a été porté à notre attention lorsqu’il est apparu dans les médias locaux en train d’emmener son python dans les vagues.

« Nous ne voulons pas que les titulaires de permis exposent leurs animaux indigènes en public à moins que cela ne soit fait dans un but spécifique approuvé et de la manière qui assure le mieux le bien-être de l’animal, la sécurité du public et se conforme aux codes pertinents.

« Emmener des animaux de compagnie indigènes en public peut leur causer un stress inutile et ils peuvent se comporter de manière imprévisible lorsqu’ils sont retirés de leur enclos. »