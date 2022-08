Australie. Un homme arrêté après des coups de feu à l’aéroport de Canberra | Nouvelles du monde

Un homme a été arrêté après que des coups de feu ont été tirés dans la zone d’enregistrement de l’aéroport de Canberra en Australie.

L’aéroport a été évacué et les avions ont été immobilisés pendant environ trois heures dimanche après-midi alors que la police récupérait l’arme à feu et vérifiait la zone.

Aucun blessé n’a été signalé, mais des images de la scène ont montré des impacts de balles dans les vitres du terminal.

La police a déclaré que l’homme arrêté était “supposé être le seul responsable”, bien que sa motivation ne soit pas claire.

Le surintendant par intérim du détective de police d’ACT, Dave Craft, a déclaré que le suspect était assis près des vitres de la zone d’enregistrement des départs.

“Après environ cinq minutes, cet homme a retiré l’arme à feu de sa possession et tiré environ cinq coups”, a-t-il déclaré.

“D’après ce que je peux voir sur la scène du crime, l’homme a tiré sur la vitre du terminal.

“Il n’y a pas eu de tirs dirigés vers des personnes… des clients ou du personnel.”

“Le regard sur les visages des gens était assez terrifiant”

Lily Thomson, journaliste pour l’Australian Broadcasting Corp, était à l’aéroport et a entendu les coups de feu, réalisant que quelque chose n’allait pas lorsque les gens ont commencé à crier “courez”.

“J’ai vu cette grand-mère avec un bébé et la peur sur son visage et je savais que c’était quelque chose de grave”, a-t-elle déclaré.

“Alors nous avons tous couru et je suis resté avec cette grand-mère et son bébé et je me suis caché derrière un bureau d’information. Nous sommes restés là pendant quelques minutes jusqu’à ce que la sécurité nous dise d’évacuer vers le parking.

“Tout le monde se cachait derrière des chaises et les gens couraient.

“C’était terrifiant. Nous ne savions pas ce qui se passait. Le regard sur les visages des gens était assez terrifiant.”