Les résidents d’une ville côtière de l’île Fraser, un site du patrimoine mondial en Australie, ont été invités à évacuer dimanche à l’approche d’un feu de brousse.

Depuis qu’il a été déclenché par un feu de camp illégal il y a sept semaines, l’incendie a noirci la moitié de l’île au large de la côte nord-est de l’Australie, qui fait partie de la Grande Barrière de Corail et est célèbre pour sa forêt tropicale humide sur les dunes de sable et les lacs intérieurs. fait.

Les résidents de Happy Valley ont reçu un petit sursis après que l’incendie se soit atténué dimanche après-midi, a déclaré le commissaire aux urgences du Queensland, Greg Leach, à l’Australian Broadcasting Corporation.

«Nous ne nous attendons pas à ce que cet incendie frappe la colonie de Happy Valley aujourd’hui, mais nous continuerons à travailler dur», a déclaré Leach.

« Nous garderons les avions dans le feu dès la première lumière demain pour essayer d’éteindre ce feu du mieux que nous pouvons. »

Les responsables ont déclaré qu’il y avait plus de 90 membres du personnel, 38 véhicules et 17 avions en service sur l’île Fraser, y compris un grand avion-citerne stationné dans l’État pour la saison des feux de brousse et un autre pétrolier en route depuis l’État de Nouvelle-Galles du Sud.

Les services d’urgence du Queensland ont exhorté les résidents à évacuer dimanche après-midi.

«Partir immédiatement est l’option la plus sûre car il sera bientôt trop dangereux de conduire», ont déclaré les services d’incendie et d’urgence de l’État sur les réseaux sociaux. « Tout le monde à proximité de la communauté de Happy Valley doit quitter la région. »

Les températures de cuisson dans le Queensland ont provoqué des conditions de pointe dans les incendies de forêt la semaine dernière, les services d’urgence participant actuellement à 48 incendies, a déclaré Leach.

L’Australie a connu des étés plus chauds et plus longs, la saison dernière surnommée « Black Summer » par le Premier ministre Scott Morrison en raison d’incendies de forêt inhabituellement prolongés et intenses brûlant près de 12 millions d’acres et tuant 33 personnes et environ 1 milliard d’animaux. .