Australie : un chauffeur de camion inculpé après que 7 enfants grièvement blessés dans une collision avec un bus scolaire

CANBERRA, Australie (AP) – Un chauffeur de camion a été inculpé mercredi après que sept enfants ont été hospitalisés pour des blessures graves lorsqu’il a renversé un autobus scolaire à la périphérie de Melbourne, dans le sud-est de l’Australie, ont annoncé des responsables.

Le camion-benne que conduisait Jamie Gleeson a heurté l’arrière d’un autobus scolaire transportant 45 élèves et l’a fait se renverser mardi après-midi à une intersection à Eynesbury, une communauté semi-rurale à l’ouest de Melbourne, a annoncé la police. Des blessures à la tête, des amputations de bras et des blessures présumées à la colonne vertébrale ont été signalées par un responsable de l’hôpital.

Gleeson, 49 ans, a comparu mercredi devant le tribunal de première instance de Melbourne et a été inculpé de quatre chefs de conduite dangereuse causant des blessures graves. Les accusations concernent deux enfants blessés de 9 ans et deux enfants de 10 ans. Chaque accusation est passible d’une peine maximale potentielle de cinq ans de prison.

Gleeson est apparu par liaison vidéo depuis une cellule de police de banlieue où il avait été détenu pendant la nuit. Il n’a pas été blessé dans l’accident.

Le magistrat Andrew McKenna a libéré Gleeson sous caution sous certaines conditions, notamment qu’il ne conduise pas de véhicules lourds ou ne quitte pas l’État de Victoria. Il n’était pas tenu d’inscrire des plaidoyers.

Sa prochaine comparution devant le tribunal aura lieu le 18 octobre.

Gleeson n’avait ni drogue ni alcool dans son système lorsqu’il conduisait et n’a pas d’antécédents criminels, a déclaré le tribunal.

Le commissaire de police Michael Cruse a déclaré que d’autres accusations étaient probables. Il a déclaré aux journalistes que la vitesse de conduite serait prise en compte dans l’enquête.

Cruse a rendu hommage aux passants et au chauffeur de bus blessé de 52 ans qui a aidé les enfants du bus.

« C’est une scène vraiment confrontante. Certaines des blessures sont vraiment très traumatisantes et ce serait une scène difficile à traverser pour un passant, puis avoir agi comme ils l’ont fait est vraiment admirable », a déclaré Cruse.

La directrice de l’école primaire d’Exford, Lisa Campo, a parcouru la courte distance entre le campus pour enfants et le site de l’accident et faisait partie de ceux qui ont apporté leur aide.

« Je ne savais pas ce que j’allais voir. Honnêtement, je pensais que je serais juste là pour réconforter des enfants en détresse qui avaient eu une collision mineure », a déclaré Campo aux journalistes. « Je ne m’attendais pas à voir ça et j’espère que je ne reverrai jamais ça. »

Au total, 21 enfants ont d’abord été emmenés en ambulance pour des soins médicaux et sept d’entre eux sont restés hospitalisés mercredi.

L’un des enfants était en soins intensifs, a déclaré la PDG du Royal Children’s Hospital de Melbourne, Bernadette McDonald, notant que les enfants étaient âgés de 5 à 11 ans.

« Les enfants ont subi des blessures multiples et traumatiques, notamment des amputations partielles et complètes des bras, de multiples blessures par écrasement, de graves lacérations de la tête et du corps, des blessures à la tête, des blessures par éclats de verre et trois patients sont … surveillés attentivement en termes de blessures à la colonne vertébrale », McDonald a déclaré aux journalistes.

Elle a également déclaré que l’hôpital aidait certaines familles extrêmement traumatisées, ajoutant: « Nous travaillons extrêmement dur pour fournir le soutien et les soins traumatiques dont ils auront besoin, non seulement maintenant, mais également dans les semaines et les mois à venir. »

McDonald a déclaré qu’un enfant avait perdu un bras entier, mais elle n’a pas précisé combien de blessés avaient subi des amputations partielles.

Environ six enfants ont été temporairement piégés dans le bus accidenté, a déclaré la Country Fire Authority. Les équipes d’urgence sont entrées dans le bus par une lucarne dans son toit, et le pare-brise brisé a été utilisé comme sortie de secours principale.

Les ambulanciers paramédicaux ont évalué les victimes hébétées qui ne semblaient pas avoir besoin d’être hospitalisées dans l’herbe entourant le site de l’accident. Le chauffeur du bus a été transporté à l’hôpital avec des blessures mineures mais n’a pas été admis. Le chauffeur du camion n’a pas été blessé.

Au moment de l’accident, les enfants retournaient à l’école après avoir participé à une épreuve d’athlétisme.

Le sergent-détective de police Paul Lineham de l’unité d’enquête sur les collisions majeures qui a inculpé le chauffeur du camion a déclaré que le bus était équipé de ceintures de sécurité.

« Nous ne savons pas combien d’enfants étaient attachés par des ceintures de sécurité au moment de la collision », a déclaré Lineham à Australian Broadcasting Corp. « La scène était assez horrible. »

Cette histoire corrige le fait que le chauffeur du camion avait 49 ans et non 52. Le chauffeur du bus avait 52 ans.

Rod Mcguirk, l’Associated Press