Australie U23 vs. Espagne U23 – Rapport de match de football – 25 juillet 2021

Le vainqueur tardif du capitaine espagnol Mikel Oyarzabal garantira que les espoirs des Olyroos de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi olympique de football masculin se résumeront à leur dernier match contre l’Egypte.

L’attaquant de la Real Sociedad, l’un des six joueurs de l’équipe espagnole pour l’Euro à avoir débuté le match du Groupe C à Sapporo Dome, a marqué le seul but du match à la 81e minute pour s’assurer une victoire 1-0.

La grève a mis fin à une courageuse résistance australienne contre les Espagnols étoilés et laisse le groupe grand ouvert avant l’affrontement de mercredi avec l’Egypte.

Les hommes de Graham Arnold, qui ont surpris l’Argentine lors de leur match d’ouverture du tournoi jeudi, occupent la deuxième place du groupe derrière l’Espagne après deux matches.

L’Argentine est troisième mais a une différence de buts inférieure à l’Australie après sa victoire 1-0 sur l’Egypte plus tôt dimanche.

Cela signifie que l’Australie atteindra les huit derniers si elle peut égaler ou améliorer le résultat de l’Argentine contre l’Espagne lorsqu’elle affrontera les Égyptiens, derniers classés.

Arnold est resté avec le même onze de départ qui a battu les Sud-Américains et malgré seulement 30% de possession dans la première mi-temps, le tir d’Oyarzabal qui a secoué la barre transversale à la 21e minute était aussi proche que l’Espagne est parvenue à une percée.

Mikel Oyarzabal célèbre son dernier vainqueur pour l’Espagne contre l’Australie. Masashi Hara/Getty Images

Juste au moment où l’Australie a commencé à rêver d’un match nul vital et de mettre un pied dans les huit derniers, Oyarzabal, 24 ans, est apparu pour briser le cœur des Olyroos.

« Je suis très fier de la performance et des joueurs », a déclaré Arnold. « Ils ont fait un effort fantastique contre évidemment une très bonne nation et équipe de football en Espagne, mais je pense que nous avons exceptionnellement bien réussi.

« Nous sommes assis ici aujourd’hui avec la qualification entre nos mains. Donc, tout dépend de nous. »

Arnold sera sans Mitch Duke. Riley McGree et Nathaniel Atkinson pour le match Egpyt en raison d’une suspension après que les trois aient reçu leur deuxième carton jaune du tournoi contre l’Espagne.

« Nous avons de la profondeur. Nous avons de nouveaux joueurs prêts à jouer », a déclaré Arnold. « OK, trois joueurs sont suspendus, mais ils seront prêts pour les quarts de finale. »