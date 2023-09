Australie : Sydney interdit les incendies – y compris les barbecues – car les conditions chaudes et sèches entraînent un risque d’incendie de forêt | Nouvelles du monde

Une interdiction totale des incendies – y compris des barbecues à combustible solide – est imposée à Sydney pour la première fois depuis près de trois ans – avec la prévision de la saison des incendies de forêt la plus destructrice depuis « l’été noir » de 2019-2020.

Les autorités ont déclaré que 61 incendies de forêt brûlaient mardi en Nouvelle-Galles du Sud (NSW), dont 13 étaient hors de contrôle.

Pendant « l’été noir »33 personnes ont perdu la vie, plus de 3 000 maisons ont été détruites et 47 millions d’acres de terres ont été ravagés par les flammes.

Dans les conditions chaudes et sèches actuelles, une interdiction totale des incendies a été déclarée dans la région du Grand Sydney et dans les communautés côtières du sud, où 20 écoles ont été fermées.

Il s’agit de la première interdiction totale de faire des incendies à Sydney depuis fin novembre 2020.

La ville a atteint 34,6°C (94,3°F) mardi, égalant son record de septembre.

Pendant ce temps, un niveau de risque d’incendie « catastrophique » a été annoncé pour l’extrême côte sud de Nouvelle-Galles du Sud – le plus élevé d’un système à cinq niveaux.

« Nous sommes confrontés à une période de temps très, très chaud qui n’a pas été vue depuis de très nombreuses années », a déclaré la météorologue Miriam Bradbury du Bureau australien de météorologie.

Ça suit Les records de température dans le monde entier sont renversés lors d’une série de vagues de chaleur sans précédent au début de cette année.

Image:

Une épaisse couche de fumée planait sur Sydney la semaine dernière à la suite de brûlures de réduction des risques. Photo : AP





Les autorités de Nouvelle-Galles du Sud déclarent qu’une interdiction totale de faire des incendies signifie que personne n’est autorisé à allumer, entretenir ou utiliser un feu à l’air libre, ni à mener une activité à l’air libre provoquant ou susceptible de provoquer un incendie.

Cela comprend le soudage et l’utilisation d’un barbecue ou d’un four à pizza alimentés par un combustible solide, tel que le bois ou le charbon de bois, et oblige les gens à faire preuve d’une prudence particulière lorsqu’ils utilisent des barbecues à gaz ou électriques.

Le commissaire des services d’incendie ruraux, Rob Rogers, a déclaré que l’une des principales préoccupations est qu’une fois les incendies déclarés, « nous ne pourrons pas les éteindre ».

Image:

Un important feu de brousse brûle à Tennant Creek, dans le Territoire du Nord, la semaine dernière. Photo : AP





« Nous devons avertir la communauté que le risque a augmenté et nous assurer que les gens se concentrent sur la préservation de la vie un jour comme aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Le Bureau australien de météorologie a déclaré qu’il existait un phénomène météorologique El Nino, associé à des conditions plus chaudes et plus sèches sur la côte est australienne.

« Selon toute vraisemblance, nous pouvons nous attendre à ce que cet été soit plus chaud que la moyenne et certainement plus chaud que les trois dernières années », a déclaré le directeur du bureau Karl Braganza.