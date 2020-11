Australie SWEATS: les Sydneysiders affluent vers les plages de la côte est alors que le 50 ° C “ mortel ” balaie le pays

L’Australie est actuellement le pays le plus chaud du monde, occupant toutes les dix premières places des villes du monde au cours des dernières 24 heures.

L’aéroport de Moomba, en Australie-Méridionale, est actuellement l’endroit le plus chaud du pays, car il a atteint un sommet de 46,6 ° C samedi, selon Eldorado Weather.

En deuxième place, l’aéroport de Birdsville dans le Queensland à 46,5 ° C et Nullarbor, également en Afrique du Sud, avec un maximum de 46,4 ° C – les sept places restantes étant toutes des spots australiens.

Un porte-parole du Bureau de météorologie a convenu qu’il était possible que l’Australie soit le pays le plus chaud du monde aujourd’hui, mais a déclaré qu’ils attendraient les résultats définitifs.

Un système de basse pression propage une vague de chaleur à travers de SA, à travers l’ouest de NSW et le nord de Victoria, et a maintenant frappé la côte est de NSW, y compris Sydney.

Les amateurs de plage se lavent aux douches de Bondi Beach alors que des centaines de personnes se rassemblent sur le sable et l’eau derrière eux. Sydney devait initialement atteindre un maximum de 39 ° C samedi, mais l’a maintenant dépassé pour atteindre 40 ° C, ce qui en fait la capitale la plus chaude du pays.

Une carte thermique du monde montre que l’Australie est actuellement le pays le plus chaud de toute la planète. La coloration rouge foncé de la nation insulaire montre qu’elle est plus chaude que les pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie

Les résidents se sont naturellement dirigés vers la plage dans des foules immenses qui n’avaient pas été vues depuis le début de la pandémie COVID-19.

Craignant une nouvelle vague d’infection, NSW Health a exhorté les gens à s’éloigner socialement à la plage, à nager et à partir immédiatement ou à rester à la maison.

“NSW Health exhorte à nouveau les gens à adopter un comportement sûr contre le COVID-19 tout en prenant les précautions nécessaires pour éviter le stress thermique ce week-end”, a déclaré un porte-parole.

«Les personnes qui peuvent rafraîchir leur maison grâce à une combinaison de ventilateurs, de climatisation et de stores fermés sont priées de le faire et de rester chez elles.

«Les personnes qui vont à la plage ou à la piscine doivent se tenir à 1,5 mètre de toute personne autre que celles de leur propre ménage.

«Pour que tout le monde ait la possibilité de profiter de l’eau et de rester à l’écart de la chaleur, nous encourageons les gens à nager et à partir.

Malgré cela, les plages Bondi et Clovelly dans l’est de Sydney et Manly Beach dans le nord de la ville ont été photographiées remplies de personnes cherchant à profiter au maximum de la chaleur.

À en juger par le placement des serviettes, la plupart des gens semblaient être socialement éloignés, même si certains groupes étaient assez proches les uns des autres.

Les nageurs se rafraîchissent dans l’océan à Bondi Beach pendant que d’autres cuisent au soleil sur le sable

Une femme bénéficie d’un cône de neige sur une journée extrêmement chaude à Bondi Beach, Sydney

De nombreuses personnes ont apporté des parapluies pour s’abriter du soleil alors qu’elles se détendaient à Bondi Beach. Il est conseillé aux amateurs de plage d’utiliser une protection solaire car l’indice UV sera “ extrême ” entre 11 et 12, ce qui sera très dommageable pour la peau

Un couple de vêtements de sport se promène à Bondi, utilisant la brise marine pour se rafraîchir

Les amis à fourrure tenaient également à se rafraîchir avec leurs propriétaires dans les piscines rocheuses de Bondi

Pendant ce temps, Newcastle et Gosford ont tous deux atteint des sommets de 38 ° C tandis que Wollongong a également ressenti la chaleur avec un maximum de 35 ° C.

Il est conseillé aux amateurs de plage d’utiliser une protection solaire car l’indice UV sera «extrême» entre 11 et 12, ce qui sera très dommageable pour la peau.

Jonathan How, prévisionniste du Bureau of Meteorology, a déclaré que la vague de chaleur “ affecterait des millions de personnes et créerait des conditions météorologiques dangereuses pour plusieurs États ”.

Des avertissements de temps d’incendie ont maintenant été émis pour NSW, Victoria, SA et WA.

En plus de provoquer des feux de brousse, M. How a averti que la vague de chaleur elle-même serait “ un énorme tueur silencieux ” car elle provoquait une hyperthermie, une déshydratation et un cancer de la peau.

«Les journées chaudes et les nuits chaudes rendront difficile le rétablissement, en particulier pour les personnes vulnérables», a déclaré M. How.

«Les gens sont hospitalisés et c’est vraiment dangereux, il est donc important de prendre note de la chaleur et d’être prudent.

«Les vagues de chaleur sont normales à cette période de l’année mais les températures et la durée de cet événement seront exceptionnelles.

Les vagues de chaleur ont tué plus de personnes que les cyclones, les inondations et les feux de brousse réunis en Australie au cours des 100 dernières années, ce qui en fait le plus grand tueur du pays.

Manly Beach dans le nord de Sydney était également remplie de locaux essayant de se rafraîchir dans l’océan

Alors que la plupart se refroidissaient dans l’océan, les joueurs de volleyball avaient leur visage de jeu alors qu’ils participaient à Manly Beach, malgré un temps de 40 ° C.

Une vache se refroidit dans la rivière Bellingen en Nouvelle-Galles du Sud, où elle a atteint 37 ° C

Les habitants en profitent de froid dans la rivière Bellingen lors d’une journée chaude pour la localité rurale

Un homme avait tellement soif qu’il s’est “ garé en double ” et a bu deux bières à la fois dans la rivière Bellingen

Adélaïde n’est pas loin derrière Sydney avec un maximum de 37 ° C samedi – mais la pluie se développant en fin d’après-midi peut offrir un certain répit.

Les villes de l’Afrique du Sud telles que Coober Pedy, Port Augusta, Roxby Downs, Moomba et Renmark atteindront toutes des maximums de 47 ° C samedi.

Les villes de l’intérieur de la Nouvelle-Galles du Sud, Broken Hill, Ivanhoe et Wicannia, connaîtront des températures comprises entre le bas et le milieu des années 40 samedi avant que le temps ne se déplace vers la côte dimanche.

On s’attend à ce que Mildura dans la région de Victoria atteigne 45 ° C tandis que Horsham et Bendigo dans le nord de l’état atteindront les 30 secondes.

Melbourne échappera largement à la chaleur avec un maximum agréable de 25 degrés samedi, tandis que Hobart ne sera qu’à 22 ° C.

Sur la côte ouest, Perth a un maximum de 25 ° C et un temps nuageux, qui devrait persister plus tard dans la semaine.

Canberra aura une température maximale de 34 degrés samedi – un chiffre qui correspond à Darwin dans le Territoire du Nord, qui atteindra également 34 degrés.

Une vue aérienne de personnes prenant le soleil à Clovelly Beach, qui présente des sections en béton le long du côté pour un accès facile à la baignade

Une femme plonge sous l’eau à Clovelly Beach, qui est un endroit populaire pour les plongeurs avec tuba. Les mérous bleus, les raies pastenagues et même la pieuvre aux anneaux bleus mortels sont souvent installés sur le site de baignade populaire

Une femme sourit alors qu’elle parle à son amie via Bluetooth tout en marchant dans Manly Beach par une journée torride

“Samedi, des dangers d’incendie graves à extrêmes continueront en Australie-Méridionale et s’étendront au nord de Victoria et dans certaines parties de la Nouvelle-Galles du Sud”, a déclaré M. How.

Et dimanche, des risques d’incendie très élevés à graves sont prévus pour l’est de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud-est du Queensland.

“ Les gens doivent également être conscients des conditions de canicule sévères dans les régions intérieures, atteignant la côte ce week-end et s’intensifiant à des niveaux extrêmes pour le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud-est du Queensland la semaine prochaine. ”

Brisbane et le sud-est du Queensland seront les derniers à ressentir la vague de chaleur, qui ne sera pas aussi forte au moment où elle atteindra le Sunshine State.

La capitale du Queensland devrait atteindre une maxime de 29 ° C samedi, qui atteindra 32 ° C dimanche et culminera à 34 ° C mercredi.

Comme Sydney et Adélaïde, il existe également un indice UV «extrême» de 12 et un risque d’incendie «élevé» à Brisbane.

Toowoomba et Gympie ont des maximums de 35 ° C prévus pour dimanche tandis que St George plus à l’intérieur des terres atteindra un maximum de 41 ° C.

“ Le changement de vent vigoureux du sud ne fera pas remonter la côte. Il y a un risque d’orages avec des éclairs secs sur le changement, ce qui pourrait déclencher de nouveaux incendies », a déclaré M. How.

«Des conditions étouffantes persisteront dans le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud-est du Queensland jusqu’à la semaine prochaine, avec peu de soulagement jusqu’à jeudi.