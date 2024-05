Australie : premier cas humain de grippe aviaire signalé chez un enfant

Ligne du dessus

Voici les dernières nouvelles concernant une épidémie mondiale de grippe aviaire H5N1 qui a commencé en 2020 et s’est récemment propagée parmi le bétail dans les États américains et les mammifères marins du monde entier. Les responsables de la santé la surveillent de près et les experts craignent que le virus puisse muter et éventuellement se propager. les humains, où il s’est avéré rare mais mortel.

Un panneau avertit d’une épidémie de grippe aviaire. Getty Images

Chronologie

L’Australie a signalé mardi son premier cas humain de grippe aviaire après qu’un enfant ait été infecté en mars après un voyage en Inde, bien que l’enfant se soit depuis rétabli après avoir souffert d’une « infection grave ». selon au ministère de la Santé de Victoria. L’USDA a mené une étude, et a découvert qu’après l’injection de niveaux élevés de virus dans le bœuf, aucune trace ne restait après que la viande ait été cuite à point ou bien cuite, bien que le virus ait été trouvé dans la viande cuite à des températures plus basses. Les centres de contrôle et de prévention des maladies libéré les données sur les eaux usées de la grippe A pour les semaines se terminant le 27 avril et le 4 mai, et ont révélé que plusieurs États comme l’Alaska, la Californie, la Floride, l’Illinois et le Kansas avaient des niveaux inhabituellement élevés, bien que l’agence ne soit pas sûre si le virus provenait d’humains ou d’animaux. , et n’est pas capable de différencier les sous-types de grippe A, ce qui signifie que le virus H5N1 ou d’autres sous-types peuvent avoir été détectés. La Food and Drug Administration annoncé il consacrera 8 millions de dollars supplémentaires pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en lait commercial, tandis que le ministère de l’Agriculture dit il versera jusqu’à 28 000 dollars par ferme pour aider à atténuer la propagation de la maladie, pour un montant total d’environ 98 millions de dollars. Au Colorado, quelque 70 personnes sont surveillées pour la grippe aviaire en raison d’une exposition potentielle, et seront testées pour le virus si elles présentent des symptômes, a déclaré le ministère de la Santé publique du Colorado à Forbes. exposé. Le ministère de l’Agriculture dit il a testé 30 produits de bœuf haché d’épicerie pour la grippe aviaire et ils sont tous revenus négatifs, réaffirmant que l’approvisionnement en viande est sûr. La Food and Drug Administration a confirmé que les produits laitiers peuvent toujours être consommés sans danger. annonçant il a testé des échantillons d’épicerie de produits comme les préparations pour nourrissons, le lait pour nourrissons, la crème sure et le fromage cottage, et aucune trace vivante du virus de la grippe aviaire n’a été trouvée, bien que des restes morts aient été trouvés dans certains aliments, mais aucun dans les produits pour bébés. . Wenqing Zhang, chef du programme mondial de lutte contre la grippe de l’Organisation mondiale de la santé, dit lors d’une conférence de presse, « il existe un risque que les vaches d’autres pays soient infectées » par le virus de la grippe aviaire, car il se propage généralement par le mouvement des oiseaux migrateurs. Le ministère de l’Agriculture a déclaré à Forbes qu’il commencerait à tester des échantillons de bœuf haché provenant d’épiceries dans les États touchés par des épidémies de vaches, et à tester le bœuf haché cuit à différentes températures et infecté par le virus pour déterminer s’il est sécuritaire de le manger. L’USDA dit la transmission de vache à vache peut se produire en raison du contact des vaches avec du lait cru et met en garde contre les humains et les autres animaux, y compris les animaux de compagnie, qui consomment du lait non pasteurisé pour prévenir une infection potentielle. Jeremy Farrar, scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré lors d’une conférence de presse que la menace de propagation de la grippe aviaire entre humains était une « grande préoccupation », car elle a évolué et infecte de plus en plus les mammifères (sur terre et en mer), ce qui signifie qu’elle pourrait éventuellement se propager aux humains. Le CDC signalé Il s’agit du deuxième cas humain de grippe aviaire aux États-Unis chez un producteur laitier du Texas qui a été infecté après avoir contracté le virus à partir de vaches laitières infectées, mais qui a déclaré que la personne était déjà en train de se rétablir.

La grippe aviaire peut-elle se propager entre humains ?

La grippe aviaire ne « se transmet pas facilement d’une personne à l’autre » selon à l’Organisation Mondiale de la Santé. La grippe aviaire touche rarement les humains, et la plupart des cas précédents provenaient d’un contact étroit avec des volailles infectées, selon au CDC. Étant donné que la propagation interhumaine de la grippe aviaire présente un « potentiel pandémique », chaque cas humain fait l’objet d’une enquête pour exclure ce type d’infection. Bien qu’aucun n’ait été confirmé, il existe quelques cas dans le monde (aucun aux États-Unis) où la transmission interhumaine de la grippe aviaire a été jugée « probable », notamment en Chine, Thaïlande, Indonésie et Pakistan.

La grippe aviaire est-elle mortelle pour l’homme ?

C’est très mortel. Entre janvier 2003 et le 28 mars 2024, il y a eu 888 cas humains d’infection par la grippe aviaire chez l’homme, selon un rapport par l’Organisation Mondiale de la Santé. Sur ces 888 cas, 463 (52 %) sont décédés. À ce jour, seules deux personnes aux États-Unis ont contracté la grippe aviaire H5N1, et elles ont toutes deux été infectées après avoir été en contact avec des animaux malades. Le plus cas récent était un ouvrier laitier au Texas qui est tombé malade en mars après avoir interagi avec des vaches laitières malades, bien qu’il n’ait eu qu’un œil rose. Le premier incident s’est produit en 2022 lorsqu’une personne du Colorado a contracté la maladie à partir d’une volaille infectée et s’est complètement rétablie.

Est-il sécuritaire de boire du lait infecté par la grippe aviaire ?

Le lait cru non pasteurisé est impropre à la consommation, mais le lait pasteurisé est acceptable. selon à la FDA. La grippe aviaire a été détectée dans le lait non pasteurisé et pasteurisé, mais la FDA recommande aux fabricants de ne pas fabriquer et vendre du lait non pasteurisé, car sa consommation risque de provoquer une infection par la grippe aviaire. Cependant, les restes de virus présents dans le lait pasteurisé ont été désactivés par la chaleur pendant la processus de pasteurisationdonc ce type de lait est toujours considéré comme sûr à consommer.

Est-il sécuritaire de consommer de la viande infectée par la grippe aviaire ?

Le CDC prévient contre la consommation de viande crue ou d’œufs provenant d’animaux « confirmés ou suspectés » d’avoir la grippe aviaire en raison de la possibilité de transmission. Cependant, aucun être humain n’a jamais été infecté par la grippe aviaire en mangeant de la viande correctement préparée et cuite, selon à l’agence. La possibilité que de la viande infectée pénètre dans l’approvisionnement alimentaire est « extrêmement faible » en raison d’une inspection rigoureuse, de sorte que la viande correctement manipulée et cuite peut être consommée sans danger. selon à l’USDA. Pour savoir quand la viande est bien cuite, les coupes de bœuf entières doivent être cuites à une température interne de 145 degrés Fahrenheit, la viande hachée doit être à 160 degrés et la volaille doit être cuite à 165 degrés. Steaks saignants et mi-saignants tomber en dessous cette température. Les œufs correctement cuits avec une température interne de 165 degrés Fahrenheit tuent les bactéries et les virus, notamment la grippe aviaire, selon au CDC. « Peu importe qu’ils aient ou non [avian] la grippe… les œufs qui coulent et les morceaux de viande rares » ne sont jamais recommandés, a déclaré à Forbes Francisco Diez-Gonzalez, directeur et professeur du Centre pour la sécurité alimentaire de l’Université de Géorgie. Pour « jouer la sécurité », les consommateurs devraient manger uniquement des œufs entièrement cuits et s’assurer que « les jaunes sont fermes et ne contiennent pas de parties qui coulent », Daisy May, vétérinaire de la société britannique Medivet, dit.

Quels sont les symptômes de la grippe aviaire chez l’homme ?

Symptômes de la grippe aviaire comprennent de la fièvre, de la toux, des maux de tête, des frissons, un essoufflement ou des difficultés respiratoires, un écoulement nasal, une congestion, un mal de gorge, des nausées ou des vomissements, de la diarrhée, des yeux roses, des douleurs musculaires et des maux de tête. Cependant, le CDC conseille il ne peut pas être diagnostiqué sur la seule base des symptômes et des tests de laboratoire sont nécessaires. Cela comprend généralement un écouvillonnage du nez ou de la gorge (les voies respiratoires supérieures) ou des voies respiratoires inférieures pour les patients gravement malades.

Comment la grippe aviaire affecte-t-elle les prix des œufs ?

Cette année, les prix des œufs ont augmenté à mesure que la production diminuait en raison des épidémies de grippe aviaire parmi les volailles, selon à l’USDA. Aux États-Unis, une douzaine de gros œufs de qualité A coûtent environ 2,99 $ en mars, en hausse de près d’un dollar par rapport à l’automne. Cependant, ce prix est en baisse par rapport au record de 4,82 dollars atteint en janvier 2023, qui avait également été augmenté par les épidémies de grippe aviaire. Plus tôt ce mois-ci, Cal-Maine Foods, le plus grand producteur d’œufs du pays, a temporairement arrêté production d’œufs après que plus d’un million de poules pondeuses et de poulets aient été tués après avoir été infectés par la grippe aviaire.

Pourquoi les éleveurs de volailles tuent-ils les poulets atteints de la grippe aviaire ?

Une fois que les poulets ont été infectés par la grippe aviaire, les agriculteurs les tuent rapidement pour les aider. contrôle la propagation du virus, car la grippe aviaire est très contagieux et mortel chez la volaille. L’USDA paie les agriculteurs pour tous les oiseaux et œufs qui doivent être tués à cause de la grippe aviaire, afin de les inciter à essayer de manière responsable de freiner la propagation de la maladie. L’USDA a dépensé plus de 1 milliard de dollars en indemnisation contre la grippe aviaire pour les agriculteurs depuis 2022, selon le Food & Environment Reporting Network à but non lucratif.

Existe-t-il un vaccin contre la grippe aviaire (h5n1) ?

La FDA a approuvé quelques grippes aviaires vaccins pour les humains. Les États-Unis disposent d’un stock de vaccins contre la grippe aviaire H5N1, mais cela ne suffirait pas à vacciner tous les Américains si une épidémie survenait chez les humains. Si une épidémie humaine survient, le gouvernement des plans produire en masse des vaccins, ce qui peut prendre au moins six mois pour en produire suffisamment pour l’ensemble de la population. Sequirs, le fabricant de l’un des vaccins approuvés, attend avoir 150 millions de vaccins prêts dans les six mois suivant l’annonce d’une pandémie de grippe aviaire humaine. Bien qu’il y ait approuvé Il n’y a pas de vaccins pour les autres variants destinés aux oiseaux, il n’y en a pas pour le variant H5N1 qui circule. Cependant, l’USDA a commencé essais sur les vaccins spécifiques aux animaux H5N1 en 2023.

Contexte clé

Au 14 mai, plus de 90 millions de volailles (principalement des poulets) dans 48 États ont été euthanasiées à cause de la grippe aviaire depuis 2022, et 46 troupeaux de vaches laitières dans neuf États ont été testés positifs, selon données du CDC (contrairement aux poulets, aux vaches semblent récupérer du virus). L’USDA estime que les oiseaux migrateurs sauvages sont à l’origine des épidémies chez les vaches, ce qui a récemment fait craindre aux experts qu’ils puissent muter et se propager plus facilement chez l’homme, bien que le CDC ait déclaré qu’il s’agissait d’un risque pour le public. reste faible. Farrar a qualifié les infections bovines aux États-Unis de « grande préoccupation », exhortant les responsables de la santé publique à continuer de surveiller de près la situation « car elle pourrait évoluer vers une transmission de différentes manières ». Le nombre croissant d’infections par la grippe aviaire chez les mammifères depuis 2022 « pourrait indiquer que le virus recherche de nouveaux hôtes et, bien sûr, se rapproche des humains », Andrea Garcia, vice-présidente de la science, de la médecine et de la santé publique de l’American Medical Association, dit. Plus que dix des cas humains de grippe aviaire ont été signalés à l’Organisation mondiale de la santé en 2023, et tous sauf un ont survécu. La grippe aviaire a dévasté les populations d’oiseaux et 67 pays ont signalé la mort d’oiseaux. 131 millions volaille rien qu’en 2022. Bien que la grippe aviaire infecte généralement les oiseaux sauvages et la volaille, elle se propage à d’autres animaux au cours de l’épidémie, et au moins dix pays ont signalé des épidémies chez des mammifères depuis 2022. Environ 17 400 des bébés éléphants de mer sont morts de la grippe aviaire en Argentine en 2023, et au moins 24 000 des lions de mer sont morts en Amérique du Sud la même année. Outre les bovins, la grippe aviaire a été détectée dans plus de 200 d’autres mammifères, comme les phoques, les ratons laveurs et les ours, aux États-Unis depuis 2022. Bien que rares, même les animaux domestiques comme les chiens et les chats sont sensibles au virus, et la FDA prévient contre le fait de donner du lait non pasteurisé aux chats pour éviter une éventuelle transmission.

