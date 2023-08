Australie : Les tests toxicologiques « sont peut-être arrivés trop tard » | Nouvelles du monde

Des tests cruciaux visant à déterminer comment trois personnes sont mortes après avoir mangé des champignons suspects pourraient être la clé de l’enquête – mais ils ont peut-être été effectués trop tard (Photo : Shutterstock/Nine News) Les résultats toxicologiques de trois victimes qui mort après avoir mangé des champignons vénéneux dans un bœuf Wellington pourrait s’avérer crucial dans l’enquête sur le meurtre. Erin Patterson, 48 ans, a servi le mois dernier un déjeuner mortel chez elle à Leongatha, Victoria, en Australie, aux proches de son ex-mari. Ses anciens beaux-parents Gail et Don Patterson, tous deux âgés de 70 ans, ainsi que la sœur de Gail, Heather Wilkinson, 66 ans, sont tous décédés quelques jours après le repas. On soupçonne que le groupe a tous ingéré des champignons de la calotte mortelle, causant des dommages catastrophiques à leur foie, ce qui a eu des répercussions mortelles sur la circulation sanguine. Erin nie tout acte répréhensible et dit qu’elle ne savait pas que les champignons étaient toxiques, affirmant qu’elle les avait achetés dans des magasins. Le mari de Mme Wilkinson, Ian, 68 ans, était également présent au déjeuner et a miraculeusement survécu après avoir passé des jours dans le coma sous assistance respiratoire à l’hôpital. Il reste dans un état critique à l’hôpital et sa version des événements pourrait fournir des preuves inestimables sur ce qui s’est réellement passé dans la maison de la région de Grippsland le 29 juillet. Heather Wilkinson est décédée après avoir mangé le déjeuner et son mari Ian Wilkinson est gravement malade (Photo : Facebook) Une autre étape cruciale dans cette affaire sera le résultat des rapports toxicologiques – mais il est à craindre que les échantillons n’aient pas été prélevés à temps. Selon Sky News Australia, les détectives des homicides pourraient avoir utilisé une nouvelle technologie pour détecter les amatoxines mortelles chez les victimes. Le toxicologue Dr Michael Robertson a révélé jeudi que la toxine mortelle trouvée dans les champignons de la calotte mortelle n’est détectable que pendant environ deux jours après l’ingestion, même si elle n’est pas décomposée par l’organisme. Il a déclaré au Herald Sun : « Le laboratoire sait ce qu’il recherche, des champignons de la calotte mortelle, mais ce n’est pas quelque chose que nous voyons régulièrement en Australie et la méthode d’analyse est loin d’être routinière. « Ces premiers échantillons sont très importants car ils, en particulier les échantillons d’urine, contribueraient à prouver qu’il s’agissait de champignons de la calotte mortelle et montreraient donc une intention. »



Les anciens beau-père et belle-mère d’Erin, Don et Gail Patterson, sont décédés après le repas (Photo : Yvette Kelly) Le Dr Robertson a déclaré au journal qu’il était « certain » que des échantillons de sang auraient été prélevés, mais il pense qu’ils seraient « nettement moins utiles aux détectives » s’ils étaient prélevés plus de 48 heures après leur empoisonnement. Plus: Tendance

Il a ajouté: « Bien que le tableau clinique soit cohérent avec une intoxication aux champignons mortels, si vous n’avez pas de preuve, le dossier de la police devient beaucoup plus circonstanciel. » Les victimes auraient d’abord ressenti les effets mortels des champignons de la calotte mortelle environ six à huit heures après les avoir mangés, selon le Dr Robertson, qui a déclaré que leur foie aurait alors commencé à « s’arrêter ». « Pendant que les champignons sont encore dans l’estomac, vous pouvez les éliminer ainsi que la toxine et j’espère que vous pourrez rester en vie », a-t-il déclaré. « Mais une fois que la toxine est dans le sang, vous ne pouvez vraiment rien faire. » Erin Patterson nie avoir intentionnellement causé la mort du parent de son ex-mari (Photo : CHANNEL NINE) On pense que les détectives n’ont pas été alertés de l’empoisonnement depuis plusieurs jours, ce qui pourrait avoir un impact sur leur capacité à déterminer de manière concluante si ce sont effectivement les champignons de la calotte mortelle qui ont coûté la vie aux anciens beaux-parents d’Erin. L’Association australienne des producteurs de champignons (AMGA) a publié une déclaration insistant sur le fait que les champignons vénéneux ne peuvent pas être entrés dans la chaîne d’approvisionnement australienne. Le champignon de la calotte mortelle « ne pousse qu’à l’état sauvage », indique-t-il, ajoutant : « Les champignons commerciaux sont cultivés à l’intérieur dans des pièces à environnement contrôlé avec des protocoles d’hygiène et des normes de sécurité alimentaire stricts ». On ne sait toujours pas si les capsules mortelles sont effectivement le champignon servi dans le repas, tandis que Mme Patterson n’a été inculpée d’aucune infraction présumée. Les représentants de M. Patterson ont refusé de commenter, tandis que la police de Victoria a déclaré qu’elle « ne commentait pas les détails spécifiques de l’affaire ». Un psychologue légiste a récemment déclaré qu’il y avait des « signaux d’alarme » potentiels partout dans cette affaire. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

