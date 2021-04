L’Australie a limité la Nouvelle-Zélande à 128-9 alors que les White Ferns en poursuivaient 150 pour une victoire de consolation dans la série ODI

Australie Les femmes ont prolongé leur séquence de victoires record en matchs internationaux d’une journée à 24 matches avec une victoire de 21 points dans un match écourté par la pluie contre la Nouvelle-Zélande, ce qui a valu à l’équipe de Meg Lanning un balayage de la série 3-0.

L’Australie – qui avait battu le record du monde masculin australien de 21 victoires consécutives ODI avec sa victoire contre la Nouvelle-Zélande lors du premier match de la série – a battu les White Ferns lors d’un affrontement à 25 contre un à Bay Oval à Mount Maunganui samedi. .

Les touristes ont fait un début prometteur avec la batte, atteignant 73-0 après 10 dépassements, mais se sont ensuite effondrés à 80-4 avec la fileuse néo-zélandaise Leigh Kasperek faisant l’essentiel des dégâts lors d’une jeune fille à triple guichet dans laquelle elle a enlevé Alyssa Healy ( 46), Ashleigh Gardner (1) et Rachael Haynes (0).

L’Australie a grimpé à 149-7 et ce total s’est avéré trop éprouvant pour la Nouvelle-Zélande, qui n’a fait que 128-9 en réponse avec seulement deux frappeurs – le tailleur Lea Tahuhu et la capitaine Amy Satterthwaite – dans les années 20.

Le spinner néo-zélandais Leigh Kasperek a pris trois guichets dans une jeune fille lors d’un effondrement du bâton australien

Les hôtes avaient fait un superbe retour avec le ballon après que Healy et Beth Mooney (28 ans) se soient partagés un demi-siècle pour le guichet d’ouverture de l’Australie une fois que la pluie s’est apaisée à Tauranga.

Mooney a giflé le quilleur de couture Tahuhu (2-30) à Kasperek au point arrière deux balles dans le 11e avant que Tahuhu ne fasse une émeute à la 12e.

Né en Écosse, Healy a attrapé au premier ballon, a lancé Gardner entre la batte et la quatrième balle, puis a forcé Haynes à couper ses moignons lors de la prochaine livraison pour un canard doré.

Le licenciement d’Alyssa Healy pour 46 points est survenu alors que l’Australie perdait quatre guichets en sept points

Ellyse Perry (13), Lanning (15), Nicola Carey (13) et Georgia Wareham (18no) ont ensuite fait des contributions à deux chiffres pour amener l’Australie à un peu moins de 150.

La Nouvelle-Zélande a eu du mal à suivre le rythme au milieu d’un bowling serré de Jess Jonassen (1-14) et Megan Schutt (2-22) et a perdu des guichets à intervalles réguliers lors d’une poursuite bégayante.

L’équipe locale avait une fiche de 77-6 après 20 overs mais Lauren Down (16), Jess Kerr (17 off 9) et Tahuhu ont brisé huit frontières entre eux dans les cinq derniers overs pour réduire la marge de défaite de leur équipe.