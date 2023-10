Australie : Le référendum « Voix autochtone » rejeté aux urnes | Nouvelles du monde

Le référendum sur la voix autochtone au Parlement a été rejeté par les électeurs (Photo : Getty) L’Australie a rejeté de manière décisive une proposition visant à reconnaître les peuples autochtones dans la constitution, ce qui représente un revers majeur pour les efforts de réconciliation du pays avec ses premiers peuples. Le premier décompte a montré que 57 % des électeurs étaient opposés à la Voix autochtone, les six États ayant rejeté la proposition. Un vote « oui » aurait modifié la constitution australienne pour créer un organe consultatif composé d’aborigènes et d’insulaires du détroit de Torres, pour représenter les points de vue des communautés autochtones. Mais pour gagner, le référendum exigeait qu’au moins quatre des six États votent en faveur, ainsi qu’une majorité nationale.



Un « oui » aurait créé un organe consultatif pour les peuples autochtones dans la constitution (Photo : Reuters) En raison des fuseaux horaires de l’Australie, le vote était toujours en cours en Australie occidentale lorsqu’il est devenu clair que le référendum était perdu. La défenseure de Voice, Tanya Hosch, qui a passé une décennie à développer le modèle, a déclaré à ABC : « Sur le plan personnel, je me sens dévastée. « Il va y avoir beaucoup de douleur, de souffrance et de consternation et nous devrons prendre un moment pour absorber ce message et ce qu’il dit. » Un autre défenseur, Tom Mayo, a déclaré qu’il était également « dévasté » et a imputé les attaques injustes au plan. « Nous avons assisté à une campagne du « non » dégoûtante. Une campagne qui a été malhonnête, qui a menti au peuple australien », a déclaré M. Mayo. Les sondages d’opinion de ces derniers mois ont indiqué qu’une forte majorité d’Australiens s’opposaient à la proposition. Plus tôt dans l’année, une majorité l’avait soutenu, avant que la campagne du non ne prenne de l’intensité. Les défenseurs de Voice avaient espéré qu’écouter les points de vue des autochtones conduirait à une prestation plus efficace des services gouvernementaux et à de meilleurs résultats pour la vie des autochtones.



Les citoyens autochtones d’Australie ne sont pas mentionnés dans la constitution, bien qu’ils habitent le pays depuis 60 000 ans (Photo : Getty) Les citoyens autochtones d’Australie, qui représentent 3,8 % des 26 millions d’habitants du pays, habitent le pays depuis environ 60 000 ans mais ne sont pas mentionnés dans la constitution et sont, selon la plupart des mesures socio-économiques, les personnes les plus défavorisées du pays. Le Premier ministre Anthony Albanese avait défendu le référendum et en avait fait un élément clé du programme de son gouvernement. Dans un discours national samedi soir, le Premier ministre a déclaré que son gouvernement restait déterminé à améliorer la vie des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres. « Ce moment de désaccord ne nous définit pas. Et cela ne nous divisera pas. Nous ne sommes pas des électeurs du oui ou du non. Nous sommes tous Australiens », a-t-il déclaré. « C’est en tant qu’Australiens ensemble que nous devons amener notre pays au-delà de ce débat sans oublier pourquoi nous l’avons eu en premier lieu. Parce que trop souvent dans la vie de notre nation et dans le débat politique, le désavantage auquel sont confrontés les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres a été relégué aux marges. « Ce référendum et mon gouvernement l’ont placé au centre. » Le soutien au oui était initialement élevé, mais il a progressivement diminué à mesure que les partis politiques conservateurs se sont alignés pour dénoncer la proposition comme manquant de détails.



Le soutien au oui était initialement élevé, mais il a été érodé en raison de slogans appelant à l’apathie des électeurs (Photo : Shutterstock) Les opposants ont déclaré que la Voix diviserait les Australiens selon des critères raciaux sans réduire les désavantages autochtones. Ils ont également affirmé que cela pourrait être un premier pas vers des revendications autochtones de rapatriement et d’indemnisation. Samedi, Warren Mundine, leader de la campagne du Non, a déclaré à ABC que le référendum n’aurait jamais dû être convoqué. « C’est un référendum que nous n’aurions jamais dû organiser parce qu’il repose sur le mensonge selon lequel les peuples autochtones n’ont pas de voix », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision. Pendant ce temps, le chef de l’opposition Peter Dutton a accusé M. Albanese de créer inutilement une division raciale à propos d’un référendum voué à l’échec. « Le Premier ministre a été averti au cours des 16 ou 17 derniers mois de ne pas procéder à ce référendum qui divise et il doit des excuses au public australien pour cela », a déclaré M. Dutton. Après des mois de campagne, le non a finalement pris de l’ampleur avec des slogans appelant à l’apathie des électeurs – « Si vous ne savez pas, votez non » – et une foule d’autres déclarations destinées à semer la peur chez les électeurs indécis. Les référendums sont notoirement difficiles à organiser en Australie, avec seulement 8 succès sur 44 depuis 1901. Plus généralement, certains experts estiment que l’échec du Oui pourrait dissuader les futurs dirigeants d’organiser des référendums, car la barre pour un changement constitutionnel est tout simplement trop haute.



Le référendum a finalement été rejeté dans les six États (Photo : Getty) « Les rédacteurs de la Constitution ont déclaré qu’il s’agissait de règles et que nous n’allions les modifier que si le peuple australien disait qu’il voulait les modifier. Nous n’allons pas laisser le soin aux politiciens », a déclaré Paula Gerber, professeur de droit. à l’Université Monash, a déclaré à CNN. « Ainsi, ce pouvoir de changer, de moderniser, de mettre à jour la constitution a été confié au peuple australien. Et s’ils disent à chaque fois : « Si vous ne savez pas, votez non », alors quel homme politique va consacrer du temps et de l’argent à un référendum qui peut être si facilement rejeté ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d'utilisation appliquer.

