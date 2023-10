Australie : Le message effrayant d’une femme quelques semaines avant que son chien ne tue son mari | Nouvelles du monde

Noel Backhouse, 66 ans, a été tué par Ruben le Rottweiler à son domicile en Tasmanie, en Australie (Photo : Facebook) Une femme mutilée par son animal de compagnie Rottweiler a partagé un publication sur les réseaux sociaux blâmant les propriétaires plutôt que les chiens des semaines avant que son mari ne soit tué par leur chien. Karen ‘Maree’ Anderson, 64 ans, et Noel Backhouse, 66 ans, ont été attaqués par Ruben le Rottweiler à leur domicile à Allens Rivulet, en Tasmanie, en Australie, dimanche soir. Un voisin a appelé les services d’urgence lorsqu’ils ont entendu du bruit à 22h40, mais M. Backhouse est décédé dans la maison après avoir été mordu aux mains et aux bras. Mme Anderson a subi de graves blessures au bas des jambes et a été transportée d’urgence à l’hôpital Royal Hobart où elle reste dans un état stable. La publication sur les réseaux sociaux dit : « Dans les années 70, ils ont blâmé les Dobermans. Dans les années 80, on accusait les bergers allemands d’en être responsables. « Dans les années 90, on accusait les Rottweilers. Maintenant, ils accusent le Pitbull. « Quand vont-ils blâmer les humains ? Courrier quotidien Australie rapporte que le couple adorait emmener Ruben et leurs autres animaux de compagnie – un bouledogue français appelé Evie et un berger allemand nommé Tori à des expositions canines. M. Backhouse expose des chiens de race pure, dont plusieurs Rottweilers différents, depuis plus d’une décennie. La publication sur Facebook a été publiée par Mme Anderson en juin (Photo : Facebook)



M. Backhouse emmenait Ruben se promener dans le quartier (Photo : Facebook)



Ruben était également emmené à des expositions canines (Photo : Facebook) Ruben a reçu deux trophées et deux rubans après avoir remporté le prix du meilleur chien de race d’État et du meilleur chien de race d’État opposé au Rottweiler Club of Tasmania Specialty Show en novembre dernier. Plus: Tendance

M. Backhouse a été attaqué par un Pitbull alors qu’il promenait Tori et Ruben avec sa femme en juillet 2022. « Pour tenter d’assurer la sécurité de Ruben, Noel a été gravement mordu », a écrit Mme Anderson en ligne, à côté de photos des mains et des poignets ensanglantés de Noel. « Le propriétaire est arrivé à vélo et est parti lorsque la police a été appelée. « Je suis tellement en colère qu’un idiot comme celui-ci pense que c’est normal de laisser son chien se déplacer librement pendant qu’il le suit sur son vélo… sans aucun contrôle sur l’animal », a-t-elle déclaré. Les autorités ont déclaré que le chien s’était retourné contre M. Backhouse et Mme Anderson (Photo : Facebook)



M. Backhouse a également été blessé par un Pitbull en juillet 2022 (Photo : Facebook) Ruben a été euthanasié et les deux autres chiens ont été saisis par la municipalité en attendant qu’une enquête soit menée. Il semblerait qu’un voisin ait lancé une initiative communautaire pour aider à prendre soin des autres chiens du couple pendant que Mme Anderson se rétablit. L’inspecteur de police de Tasmanie, Colin Riley, a déclaré : « C’est une famille qui a eu un animal de compagnie adoré. » « Malheureusement, cet animal s’est retourné contre eux et cela a eu des conséquences tragiques. » Un rapport sera préparé pour le coroner. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

