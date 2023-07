Daniel Andrews a annulé les Jeux du Commonwealth de Victoria en 2026, affirmant qu’il n’était pas prêt à dépenser jusqu’à 7 milliards de dollars pour « un événement sportif de 12 jours ».

Mardi matin, le premier ministre a annoncé l’annulation, affirmant que le coût avait explosé et qu’il redirigerait plutôt l’argent vers le logement et les infrastructures sportives de l’État.

« Ce qui est devenu clair, c’est que le coût d’hébergement de ces jeux en 2026 n’est pas les 2,6 milliards de dollars qui ont été budgétés et alloués », a-t-il déclaré.

« Il s’agit en fait d’au moins 6 milliards de dollars et pourrait atteindre 7 milliards de dollars, et je ne peux pas rester ici et vous dire que je suis convaincu que même un chiffre de 7 milliards de dollars financerait ces Jeux de manière appropriée et adéquate. »

En 2022, le gouvernement a annoncé que les Jeux seraient organisés dans des centres régionaux victoriens, notamment Ballarat, Bendigo et Shepparton.

Andrews a déclaré que le gouvernement construirait toujours les installations sportives qu’il avait promises aux communautés régionales, y compris la modernisation proposée du stade de Ballarat.

Son gouvernement avait prévu d’organiser l’événement dans cinq sites régionaux à Victoria. Il s’attendait à ce que le gouvernement fédéral assume la moitié des coûts, la majeure partie du financement étant destinée aux infrastructures.

Andrews a déclaré qu’il ne prendrait pas d’argent sur d’autres parties du budget, comme la santé, pour organiser les Jeux.

« C’est une bien meilleure façon d’aller de l’avant et nous n’allons tout simplement pas investir ce genre d’argent et devoir le prendre de la prestation de services clés, d’autres parties du gouvernement, afin d’organiser un événement sportif de 12 jours », il a dit.

Andrews a déclaré que le gouvernement avait eu une conversation « amicale » et « productive » avec les autorités des Jeux à Londres, et qu’elles avaient été informées des problèmes de coût.

« Nous continuerons à parler avec eux, pas à travers les médias », a-t-il déclaré.

« Nous livrerons les logements, les infrastructures sportives, le tourisme et les grands événements sportifs, des infrastructures permanentes ainsi que des programmes qui verront de plus en plus de personnes visiter nos régions, créant des emplois et des opportunités pour l’avenir », a-t-il déclaré.

Le chef de l’opposition victorienne, John Pesutto, a qualifié l’annulation d’« humiliation massive » pour l’État.

« Cette décision est une trahison de la région de Victoria et confirme que Victoria est fauchée et que le parti travailliste ne peut tout simplement pas gérer de grands projets sans une énorme augmentation des coûts », a déclaré Pesutto.

« L’annulation des Jeux du Commonwealth nuit énormément à la réputation de Victoria en tant que leader mondial des événements. »

En mai, le budget du gouvernement albanais prévoyait plus d’un milliard de dollars – sur son engagement de 3,4 milliards de dollars – pour les Jeux olympiques de Brisbane en 2032. Mais rien n’a été alloué pour les Jeux du Commonwealth de 2026. Après le budget fédéral, Andrews a juré de ne pas laisser le Commonwealth « s’en tirer » pour avoir aidé à financer l’événement.

En juin, la ministre fédérale des Sports, Anika Wells, a déclaré au podcast Australian Politics du Guardian que le gouvernement albanais « travaillait toujours avec le gouvernement victorien sur sa proposition de soutien fédéral ».

Wells a noté que Brisbane avait remporté les Jeux olympiques 11 ans plus tard et que le Comité international olympique avait exigé des documents de candidature «extrêmement détaillés» «alors que la candidature victorienne pour les Jeux de Gommonwealth que nous n’avons remportée qu’en avril de l’année dernière, et il y avait moins de détails requis pour un succès offre ».

« Victoria est toujours en train de rassembler tous les détails nécessaires au soutien fédéral, et nous continuerons à travailler avec eux là-dessus. »