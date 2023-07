Australie : Dingo tué après avoir mordu des morceaux de chair au bras d’un jogger | Nouvelles du monde

Sarah Peet a été transportée par avion à l’hôpital après l’attaque du dingo (Photo: Seven) Le chef d’une meute de dingos qui a mutilé un jogger en Australie a été attrapé et tué. Sarah Peet, 23 ans, a été attaquée par au moins quatre des sauvages chiens alors qu’elle courait le long d’une plage de K’gari, anciennement connue sous le nom de Fraser Island. Elle a été sauvée par Shane Moffat qui conduisait le long de la plage quand il a vu deux dingos « suspendus à côté d’elle ». Il a déclaré aux médias locaux: « Elle marchait vers moi avec une main levée en criant » Au secours, au secours « . Je pouvais voir la peur sur son visage, elle n’allait pas bien. M. Moffat s’interposa entre elle et le chef de meute et se saigna les doigts en frappant le dingo dans ses crocs. Son intervention a probablement sauvé la vie de Mme Peet. Elle s’est retrouvée avec un morceau de chair manquant sur son bras droit et des marques de morsures sur ses jambes. Le résident de Brisbane a été transporté par hélicoptère vers un hôpital du continent dans un état stable lundi. Quelques jours plus tard, les rangers ont capturé et euthanasié le chef de meute. Sarah Peet, 23 ans, a été attaquée par une meute de dingos « Euthanasier un dingo à haut risque est toujours un dernier recours et la décision difficile du Queensland Parks and Wildlife Service a été soutenue par les propriétaires traditionnels de l’île, le peuple Butchulla », ont déclaré des responsables de la faune dans un communiqué. C’est le deuxième dingo de l’île à être tué récemment pour morsure et comportement menaçant. On pense que leur intrépidité croissante est due au fait que les touristes les nourrissent et les encouragent à s’approcher pour qu’ils puissent prendre des photos. Les jeunes dingos méfiants ont évité les humains lorsque les restrictions pandémiques ont été assouplies pour la première fois fin 2021. Mais les interactions humaines dangereuses se multiplient à mesure que le nombre de visiteurs augmente.



Un baigneur français a été mordu par un dingo sur l’île de K’gari plus tôt cette année Les visiteurs du site du patrimoine mondial sont mis en garde contre le jogging en dehors des zones clôturées au cas où les dingos les poursuivraient. Le chef de meute était l’un des trois dingos de l’île équipés de colliers de repérage en raison de comportements à haut risque. Lorsqu’il a reçu un collier en avril, il avait environ deux ans et pesait 17 kg, ce qui est lourd pour un dingo et indiquait qu’il avait été nourri par des humains. Plus: Tendance

Les dingos sont une espèce protégée et les autorités réfléchissent à la manière dont ils peuvent coexister en toute sécurité avec les humains sur l’île. Les touristes qui enfreignent les règles de K’gari pour prendre des selfies avec des dingos s’exposent à des amendes pouvant atteindre 12 000 dollars australiens (6 336 £). Deux femmes ont récemment été condamnées à une amende de 2 300 dollars australiens (1 214 £) chacune pour s’être trop rapprochées après avoir publié des images des animaux sauvages sur les réseaux sociaux. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

