L’Australie a battu la Chine, championne en titre, 81 à 55 lors de la finale du Championnat d’Asie Féminin U-18 de la FIBA, dimanche.

Lors de sa première apparition en finale du tournoi, l’Australie a tiré 47,9% du terrain et a surclassé la Chine 56-26 aux rebonds.

Isla Juffermans a mené l’Australie avec un double-double de 26 points et 15 rebonds. Dallas Loughridge et Nyadiew Puoch ont aidé avec 17 et 14 points, respectivement.

Juffermans a marqué huit points pour faire avancer l’Australie 22-14 à la fin du premier quart.

Wang Jing a marqué cinq points consécutifs pour aider la Chine à faire reculer le match 21-26 au début du deuxième quart, mais Juffermans a poursuivi sa production de buts en contribuant huit des 10 points de l’Australie pour ouvrir la période.

L’Australie a tiré le meilleur parti des derniers 3 points de Sophie Burrows et Tess Heal pour établir un avantage de 44-30 à la mi-temps.

Les efforts de la Chine pour augmenter le rythme du jeu après la pause n’ont pas abouti, car ils n’ont pas pu tenir à distance le duo de peinture australien Puoch et Juffermans.

L’Australie a étendu son avance à 20 points après le lay-up de Puoch et semblait bien partie pour le titre avec une marge de 17 points en main avant le dernier cadre.

La Chine est restée sans but dans les trois premières minutes du quatrième quart et l’Australie a tenu bon pour remporter le match.

La Chine n’a jamais mené pendant le match. Wang Jing a été le seul joueur chinois à atteindre le double des chiffres avec 16 points.

Plus tôt dimanche, le Japon a battu le Taipei chinois 77-45 pour remporter le bronze.

La Corée du Sud s’est classée cinquième au classement final, la Nouvelle-Zélande sixième et l’Indonésie septième.

Les filles indiennes ont terminé huitième et dernière de la division 1 après avoir terminé quatrième du groupe A qui comprenait également l’Australie, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande.

