Australie contre Sri Lanka : Coupe du monde de cricket 2023 – en direct

L’Australie reste inchangée, ce qui signifie que Josh Inglis conserve les gants et que les ischio-jambiers de Marcus Stoinis sont suffisamment en forme pour sauvegarder un deuxième match consécutif. Tous les regards sont tournés vers Adam Zampa, le seul joueur australien de première ligne ayant été décevant jusqu’à présent dans ce tournoi, ses difficultés mettant en lumière les sélectionneurs.

C’est le genre de résultat qui nous rappelle le but de ces tournois et qui signale aux administrateurs du cricket que les nations associées et affiliées ont besoin d’investissements pour la santé à long terme du sport.

Même si nous nous concentrons aujourd’hui sur l’Australie et le Sri Lanka, nous ne pouvons pas aller plus loin sans faire référence à l’incroyable surprise d’hier lorsque l’Angleterre, championne en titre, a été largement dominée par l’Afghanistan.

il y a 26 mois 03h44 HAE Préambule Jonathan Howcroft

Bonjour à tous et bienvenue pour la couverture en direct par OBO du match 14 de la Coupe du monde de cricket 2023. L’Australie contre le Sri Lanka débutera à Lucknow à 14 heures, heure locale (19h30 AEDT/9h30 BST).

Nous avons à peine effleuré la surface de ce tournoi, mais il semble déjà que l’Australie – cinq fois vainqueur de la Coupe du monde, championne du monde en titre de l’ICC Test et géant du cricket à tous les niveaux – soit de la partie. doit gagner territoire.

Ils entament leur troisième match en bas du groupe de dix équipes et, de manière réaliste, dans un combat aérien pour la quatrième place de qualification tandis que l’Inde, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud étendent leurs jambes au-dessus d’eux.

Le début du tournoi a été désastreux avec des défaites consécutives contre l’Inde et l’Afrique du Sud, ce qui a permis à l’Australie de surperformer dans toutes les facettes du jeu. Peut-être le plus préoccupant en ce qui concerne un baromètre de forme, la performance sur le terrain contre les Proteas a été aussi médiocre que ce que vous pourrez probablement voir de la part d’une équipe de cricket représentative australienne.

De plus, la composition de l’effectif laisse peu de marge de manœuvre. Les sélectionneurs ont considéré le rythme comme le point de différence de l’Australie, mais les surfaces de Chennai et de Lucknow ont favorisé les effets et les variations de balle plus lentes. Les sous-performants Alex Carey et Cameron Green ont déjà été abandonnés, tandis que le transport de Travis Head, blessé, dans la compétition est passé d’un exercice de planification prospective à un exercice d’orgueil.

La victoire sur le Sri Lanka est désormais quasiment essentielle, et peu importe comment. Franchir la ligne d’arrivée suffira à donner un répit bien nécessaire avant un affrontement massif contre le Pakistan vendredi.

Le Sri Lanka est dans une situation similaire après avoir perdu ses deux premiers matches. Cependant, il a fallu une course au record de la Coupe du Monde depuis le Pakistan pour les vaincre lors de leur rencontre d’ouverture, et ils ont réussi un vaillant 326 dans la poursuite de l’inimaginable 428 de l’Afrique du Sud, donc l’optimisme ne manque pas dans le camp de Chris Silverwood.

Mitchell Starc espère avoir plus de chance à Lucknow alors que l’Australie se bat pour maintenir sa coupe du monde en vie. Photographie : Robert Cianflone/Getty Images