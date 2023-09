Australie contre Fidji : Coupe du monde de rugby 2023 – en direct

L’arbitre Andrew Brace tire son cor d’instruction et Ben Donaldson lance le ballon en profondeur avec sa botte et nous sommes partis.

« On parle tellement du Pays de Galles et de l’Italie comme étant les meilleurs hymnes ; Fidji est sûrement là-haut ? Chanson et mélodie inspirantes fantastiques. Pose DDJ Stephens.

Eddie Jones a effectué trois changements avec James Slipper et le demi de mêlée Nic White venant remplacer Taniela Tupou et Tate McDermott, blessés. Nic Frost est au deuxième rang.

Comment surmonter au mieux le chagrin ? Passez de longues heures à écouter votre playlist Spotify « Downer », consacrez quatre semaines à une quête hédoniste de quelque chose pour combler le gouffre béant en vous, trouvez rapidement un autre partenaire même si vous savez que ce n’est pas juste pour lui ou pour vous ?

Les Fidji n’accepteront aucune de ces options, choisissant plutôt de se concentrer sur la tâche (espérons-le) moins dommageable sur le plan émotionnel : marteler l’Australie. La victoire contre le Pays de Galles a peut-être échappé aux doigts de Semi Radrada, mais il y avait beaucoup de choses dans l’action de ce match brillant qui suggèrent qu’une victoire des Fidji aujourd’hui – la première contre les Wallabies en Coupe du Monde de Rugby – est tout à fait à leur portée. .

L’Australie arrive avec une victoire confortable sur une Géorgie décevante dans la poche, mais doit faire face à de nombreuses perturbations dans la préparation, en particulier au premier rang et à la sélection hokey-cokey du capitaine Will Skelton. Même sans tout cela, la façon la plus gentille de résumer toute leur année jusqu’à présent est qu’ils ont lutté pour la cohérence des résultats et des performances.

Le tableau de la Poule C ne pourrait pas être plus équilibré, ce match prenant désormais une importance particulière pour les Fidji de Simon Raiwalui, qui ne peuvent pas se permettre de perdre les deux matches contre leurs principaux rivaux pour accéder aux quarts ; tandis qu’Eddie Jones et ses Wallabies voudront encaisser les points de cette victoire avant d’affronter le Pays de Galles dimanche prochain. Il est également possible que Pays de Galles-Australie-Fidji remportent chacun une victoire dans ce mini round robin, auquel cas les points bonus seront de précieux biens. Attendez-vous à quelques-uns aujourd’hui – ce ne sera pas une affaire de faible score.

Installez-vous, ça devrait être plus facile.