Les Australiens sont avertis de se préparer à un éventuel tsunami après deux énormes tremblements de terre au large des îles du Pacifique.

Des séismes ont frappé près des îles Loyauté du sud-est en Nouvelle-Calédonie, une chaîne d’îles à environ 1 800 km du continent australien.

Le premier, enregistrant une magnitude de 5,6, a frappé mercredi à 23 h 32 AEDT et a été suivi environ une heure plus tard par un séisme de magnitude 7,6 encore plus fort.

L’île Lord Howe (photo) ne mesure que 11 km de long et est une retraite bien-aimée pour les riches familles australiennes – ainsi que la maison de 382 personnes

Le Centre australien d’alerte aux tsunamis a émis une alerte aux tsunamis en mer pour l’île Lord Howe vers 2 heures du matin jeudi.

«Les observations du niveau de la mer ont confirmé qu’un tsunami a été généré», a-t-il déclaré.

«Les personnes vivant dans des zones où les terres sont menacées d’inondations et d’inondations sont vivement conseillées par les autorités d’urgence de se rendre sur des terrains plus élevés ou à au moins 1 km à l’intérieur des terres.

« Dans les zones présentant une menace pour l’environnement marin uniquement, les autorités d’urgence conseillent aux gens de sortir de l’eau et de s’éloigner du bord de l’eau immédiat des ports, des estuaires côtiers, des plates-formes rocheuses et des plages. »

L’île Lord Howe est une région autonome de Nouvelle-Galles du Sud qui compte 382 habitants. L’avertissement ne s’applique pas encore à l’Australie continentale.