Australie 54 – 4 Nouvelle-Zélande

Dirigés par le médaillé NRLW Dally M 2022 et vainqueur du Golden Boot Raecene McGregor, les accessoires de Brisbane Amber Hall et Brianna Clark et le converti au rugby Mele Hufanga, les Kiwi Ferns se sont dirigés vers le match de samedi pleins de confiance.

Pour l’Australie, Sam Bremner est revenu à l’arrière, déplaçant Emma Tonegato sur le banc, tandis qu’Evania Pelite et Julia Robinson ont conservé des places dans les arrières extérieurs aux côtés des centres vedettes Isabelle Kelly et Jess Sergis.