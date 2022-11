Australie 30 – 10 Samoa

James Tedesco a croisé deux fois alors que l’Australie gardait son emprise sur la Coupe du monde de rugby à XV

Le skipper James Tedesco a ouvert la voie avec une démonstration de joueur du match alors que l’Australie brisait le cœur des Samoa et conservait la Coupe du monde de rugby à XV masculin avec une victoire 30-10 en finale à Old Trafford.

Les finalistes pour la première fois semblaient avoir l’ascendant au début du concours, mais les essais de Latrell Mitchell, de l’arrière Tedesco et de Liam Martin ont permis de s’assurer que ce sont les champions en titre qui sont entrés dans la pause avec une avance de 14-0.

Les Kangourous ont reçu un coup sept minutes après le début de la seconde mi-temps quand Angus Crichton a été condamné pour un jeu déloyal qui a vu le talonneur samoan Chanel Harris-Tavita contraint de quitter le terrain avec une blessure à la tête lors de son dernier match avant de prendre sa retraite.

Bien qu’il ne restait plus que 12 hommes, l’Australie a poussé plus loin grâce à un essai de Cameron Murray et bien que le score converti de Brian To’o ait brièvement fait naître l’espoir d’une riposte pour les Samoa, l’arrière Tedesco a de nouveau croisé avec 12 minutes à faire, suivi de Mitchell mettant le sceller un troisième triomphe consécutif en Coupe du monde avec son deuxième.

Plus à venir…