Australie 26 – 28 France

Louis Carbonel célèbre la victoire de la France sur les Wallabies à Melbourne

Une défense stonewall et la botte laser de Melvyn Jaminet ont vu la France clôturer une victoire de 28-26 contre l’Australie à Melbourne mardi et savourer sa première victoire à l’extérieur contre les Wallabies en plus de 30 ans.

L’arrière latéral Jaminet a inscrit sept pénalités et converti un essai de Damian Penaud en première mi-temps pour un match de 23 points alors que la France renversait la vapeur au stade rectangulaire après avoir subi une dernière défaite 23-21 à Brisbane la semaine dernière.

Il s’agissait de la première victoire des Bleus à Down Under depuis qu’ils avaient bouleversé les Wallabies 28-19 entraînés par Bob Dwyer au Sydney Football Stadium en 1990.

L’Australie menait d’un point avec trois minutes au compteur après une pénalité tardive du demi d’ouverture Noah Lolesio, mais la France a remporté une pénalité de mêlée au milieu de terrain permettant à Jaminet de marquer froidement le vainqueur directement devant les poteaux.

Plus à venir…