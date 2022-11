Australie 16 – 14 Nouvelle-Zélande

L’essai de Cameron Murray en deuxième mi-temps a assuré la victoire de l’Australie contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du monde

L’essai converti de Cameron Murray a brisé le cœur de la Nouvelle-Zélande et renvoyé l’Australie en finale de la Coupe du monde de rugby à XV avec une victoire 16-14 en demi-finale de vendredi.

Les essais convertis de la paire de demi-arrières Jahrome Hughes et Dylan Brown plus un but sur penalty de Jordan Rapana ont aidé les Kiwis à prendre une avance de 14-10 à la pause après 40 premières minutes à bout de souffle à Elland Road.

Le 12e essai record de Josh Addo-Carr du tournoi jusqu’à présent et un score non converti de Valentine Holmes ont permis aux champions en titre de rester à une distance touchante, et le score de Murray et la conversion de Nathan Cleary les ont devancés avec un peu moins de 25 minutes à faire.

La Nouvelle-Zélande a continué à se débrouiller et Peta Hiku a eu deux essais possibles marqués par l’arbitre vidéo, mais les vainqueurs de la Coupe du monde 2008 sont tombés de peu alors que l’Australie a tenu à réserver sa place à Old Trafford.

