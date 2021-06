Australian Kelpie vendu pour un énorme Rs 19,89 Lakhs aux enchères de chiens

Lors d’une récente vente aux enchères de «chiens de travail» dans l’État de Victoria en Australie, les offres pour un kelpie australien «spécial» ont dépassé toutes les attentes et ont battu le précédent record national du prix le plus élevé d’un chien. Vendu au prix exorbitant de 35 200 dollars australiens (19 89 152 Rs), ce kelpie nommé Hoover est désormais le chien de travail le plus cher d’Australie, a rapporté CNN. Les chiens Kelpie sont utilisés pour rassembler du bétail, principalement des moutons, des bovins et des chèvres. Hoover appartenait à Sarah et à son mari David Lee qui l’ont acheté à l’un de leurs amis alors que le kelpie n’avait que quatre mois. Sara, originaire d’Angleterre, a déménagé en Australie dans la vingtaine et dirige maintenant une ferme à Victoria avec son mari Lee. Réagissant à la nouvelle du prix faramineux obtenu par Hoover, Sarah a déclaré qu’ils avaient toujours su qu’il y avait quelque chose de « spécial » à propos de ce kelpie et qu’ils étaient simplement très heureux qu’il aille dans une très bonne maison.

Elle a ajouté qu’ils s’attendaient à ce qu’il batte le précédent record national car il y avait déjà tellement d’intérêt pour lui de la part des gens. Sarah a dit que bien qu’ils soient heureux pour Hoover, c’est aussi un moment très triste car le kelpie était devenu une très grande partie de leur vie.

Hoover a battu le précédent record national établi en 2019 où un autre kelpie a été vendu au prix de 19 240 $ (Rs 14,10, 484).

Cependant, le chien de travail le plus cher acheté dans le monde reste un border collie du Royaume-Uni. Selon la BBC, ce colley nommé Kim a été vendu en février 2021 via une vente aux enchères en ligne au prix de 27 000 euros (Rs 24 000,30). Auparavant, le record du monde du chien de travail le plus cher était dû par un border collie nommé Henna qui a été vendu pour un prix de 20 000 euros (Rs 17 77 800).

Fait intéressant, Kim a été vendue quelques jours seulement avant son 1er anniversaire, ce qui a également fait de son chien de berger le plus cher du monde de moins de 12 mois.

