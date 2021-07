Australian Border Force enquête sur la violation de la quarantaine de Katie Hopkins alors que le Britannique controversé a quitté Big Brother

Hopkins a provoqué une tempête de controverse samedi après avoir annoncé qu’elle avait atterri à Sydney et qu’elle était maintenant en quarantaine obligatoire, malgré le fait que des dizaines de milliers d’Australiens sont toujours bloqués à l’étranger et incapables de rentrer chez eux en raison de la rigueur du Premier ministre australien Scott Morrison Bouchons d’entrée en cas de pandémie de Covid-19.

L’arrivée de Hopkins a provoqué une colère supplémentaire lorsqu’elle a affirmé dans une vidéo Instagram avoir intentionnellement enfreint les exigences strictes de quarantaine en ouvrant la porte de sa chambre d’hôtel nue sans masque lorsque les employés de l’hôtel lui apportent de la nourriture, dans le but de « effrayez-vous la merde hors d’eux. »

La personnalité de la télévision britannique a rapidement été confrontée à des appels à son expulsion de la part de citoyens australiens et de politiciens et semble maintenant être en conflit avec les autorités au sujet de l’incident.

Le ministre australien de l’Immigration Alex Hawke averti dimanche que les titulaires d’un visa temporaire « doit obéir aux ordres de la santé publique » et que le « La force frontalière australienne est en train de réviser » Manquement présumé de Hopkins.

« Lorsque les conditions de visa ne sont pas respectées, les personnes peuvent faire l’objet d’une annulation de visa conformément à la loi », a-t-il déclaré.

La ministre de l’Intérieur, Karen Andrews, a confirmé l’examen des forces frontalières dans sa propre déclaration, affirmant qu’il était « ignoble que quiconque se comporte d’une manière qui mette en danger nos responsables de la santé et notre communauté » et qu’elle avait « a ordonné à l’Australian Border Force d’examiner immédiatement les faits de cette affaire et d’examiner de toute urgence si cette personne respecte les exigences de son visa. »

Plusieurs heures plus tard, le Guardian a également rapporté que Hopkins avait été larguée de son contrat pour apparaître sur «Big Brother VIP» de Channel Seven pour avoir prétendument jeté le discrédit sur la chaîne.

Dans un communiqué, la chaîne a déclaré au Guardian que « Seven Network et Endemol Shine Australia confirment que Katie Hopkins ne fait pas partie de Big Brother VIP » et qu’ils « condamner fermement ses commentaires irresponsables et imprudents en quarantaine à l’hôtel. »

Les violations présumées de la quarantaine de Hopkins se sont propagées partout en Australie, ce qui a valu la condamnation du vice-premier ministre Barnaby Joyce, qui a averti que les personnes qui enfreignent les lois sur la quarantaine pourraient « pack [their] bongo et sortir du pays.

Près de 30 000 personnes ont également signé une pétition appelant à l’expulsion immédiate de Hopkins.

La star américaine de la télé-réalité Caitlyn Jenner a également suscité la controverse en arrivant à Sydney pour participer à « Big Brother VIP », les Australiens se demandant pourquoi les célébrités étrangères étaient prioritaires pour l’entrée par rapport aux citoyens et résidents bloqués.

Le Stranded Aussies Action Network, qui représente les dizaines de milliers d’Australiens coincés à l’étranger, a qualifié l’arrivée de Jenner de « gifle au visage pour les Australiens bloqués. »

