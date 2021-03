Australian AG se présente comme la cible d’allégations de viol dans une affaire de 1988 que la police considère comme close après enquête

Le plus haut responsable de la loi australienne, Christian Porter, a confirmé qu’il était la cible d’une plainte pour viol historique qui a été largement couverte par les médias. Il a catégoriquement nié que les accusations soient factuelles.

Le procureur général Christian Porter s’est manifesté mercredi pour révéler qu’il était le ministre accusé par une femme non identifiée d’Adélaïde de l’avoir violée alors qu’elle avait 16 ans. et se défendre de ce qu’il a décrit comme « Procès par les médias. »

«Rester silencieux. Suivre les règles. Une décision très difficile. J’ai fait l’objet des allégations les plus sauvages et les plus incontrôlées de la politique australienne ». il a dit.

Plus tôt mardi, la police a confirmé qu’elle n’avait pas découvert de preuves suffisantes pour inculper quiconque et avoir « Déterminé que l’affaire est maintenant close. »

Les détails des allégations sont devenus publics la semaine dernière après qu’une lettre anonyme les décrivant a été envoyée aux responsables australiens, y compris au Premier ministre Scott Morrison, qui aurait été compilée par des amis de la femme après sa mort.

Les forces de l’ordre sont au courant des plaintes depuis février de l’année dernière, lorsque le plaignant s’est manifesté pour la première fois. Les allégations ont été étudiées par la Strike Force Wyndarra de la police de NSW. L’accusatrice s’est suicidée à Adélaïde en juin dernier, peu de temps après avoir informé la police qu’elle ne souhaitait plus poursuivre l’enquête.

En 2019, elle a contacté l’ancien Premier ministre Malcolm Turnbull et sa femme pour leur demander leur avis, selon Turnbull lui-même, qui s’est entretenu avec les médias. Il a appelé son successeur à lancer une enquête indépendante plutôt que de laisser l’affaire à la police, et a déclaré que le ministre accusé alors non identifié devrait s’exprimer.

La femme aurait été une débatteuse primée, qui a rencontré Porter lorsqu’elle a représenté son État d’origine, l’Australie-Méridionale, lors d’un concours à Sydney. Il avait 17 ans à l’époque.

En révélant son identité, le procureur général a déclaré qu’il avait rejeté les appels à démissionner « En raison d’une allégation concernant quelque chose qui ne s’est tout simplement pas produit. »

«Je suppose que si je démissionnais et que cela établissait une nouvelle norme, il n’y aurait pas vraiment besoin d’un procureur général de toute façon, car il n’y aurait plus de règle de droit à protéger dans ce pays,» il a dit.

Porter a déclaré qu’il se sentait pour les personnes touchées par le scandale, y compris les amis et la famille de son accusateur et ceux de son côté. Porter prendra un court congé pour faire face à la situation, qui, a-t-il dit, a nui à son état mental.

