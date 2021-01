Des milliers d’Australiens ont envahi les plages aujourd’hui pour célébrer la fête de l’Australie alors que les températures dépassaient 40 ° C.

Les photos montrent des habitants entassés sur des plages pittoresques de Sydney avec de grands groupes ignorant les règles de distanciation sociale.

Toutes les plages de la région de Mosman étaient à pleine capacité à 10 heures du matin, le conseil demandant aux habitants de rester à l’écart de la zone.

« Aidez Mosman à rester en sécurité en repensant votre voyage à la plage pendant les heures de pointe, en évitant les grandes foules, en maintenant l’éloignement physique et l’hygiène des mains et n’oubliez pas de rester intelligent au soleil et à l’abri de l’eau », a déclaré le conseil sur les médias sociaux.

À midi aujourd’hui, le conseil de Waverley a tweeté que la plage emblématique de North Bondi était proche de sa capacité.

«La plage de North Bondi approche de sa pleine capacité, alors veuillez vous asseoir plus au sud de la plage si vous vous dirigez vers la baignade aujourd’hui», a indiqué le conseil tweeté.

Le conseil de Waverley a également exhorté les gens à se souvenir des restrictions relatives aux coronavirus et à rester à 1,5 mètre des autres baigneurs.

«En ce jour de l’Australie, nous exhortons la communauté à ne pas se complaire à propos de Covid-19», a tweeté le Conseil.

« N’oubliez pas de maintenir une distance sociale, de vous enregistrer auprès des entreprises, de porter un masque dans les transports en commun, de vous laver les mains et de vous faire tester si vous présentez des symptômes. »

Les parkings de plage de Sydney, y compris Balmoral Beach et le parc national royal, ont été fermés dans le but de dissuader les habitants de se rendre sur les plages.

Des pancartes ont été placardées sur les parkings demandant aux baigneurs de repenser leurs plans.

La police a patrouillé de grands groupes de personnes qui ignoraient les règles de distanciation sociale tandis que d’autres agents regardaient de loin les gens nager avec leurs amis à Gordons Bay.

Cela intervient alors que les officiels exhortent les habitants à rester chez eux dans le but de maintenir les nouveaux cas de coronavirus à zéro.

Aujourd’hui, le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria et l’Australie du Sud n’ont enregistré aucun nouveau cas de virus.

Pendant ce temps, plusieurs personnes ont été arrêtées pour avoir enfreint les règles de Covid pour avoir protesté contre l’Australia Day.

Au moins cinq personnes ont été arrêtées à Sydney lors d’un rassemblement qui a réuni 2000 personnes malgré les règles limitant les foules à 500 personnes.

La journée est controversée car elle marque le début de la colonisation australienne.

Le 26 janvier marque l’anniversaire de l’arrivée de la première flotte britannique à Sydney en 1788.

Les photos des plages animées ont montré un contraste frappant avec le Royaume-Uni ce week-end, qui a connu sa période la plus enneigée en deux ans.

Des avertissements météorologiques jaunes pour la neige ou la glace ont été lancés dans de grandes parties de la Grande-Bretagne jusqu’à ce matin, le mercure tombant à zéro à Cardiff, Manchester et Birmingham.

Dimanche, Londres a vu des averses de neige alors que la capitale jouissait d’un paradis hivernal.

Des marcheurs en laine ont été vus à Hampstead Heath, à Primrose Hill, à Richmond Park et dans d’autres lieux de beauté en masse.

Les photos montrent des foules de gens se rassemblant au sommet de Primrose Hill, avec d’épais flocons blancs recouvrant le sol.