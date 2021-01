Des milliers d’Australiens ont bafoué les règles de Covid lors des manifestations de la Journée de l’Australie aujourd’hui.

Quelque 2 000 militants se sont réunis pour les marches du «Jour de l ‘invasion» à Sydney et à Melbourne, avec des rassemblements en plein air dans le pays actuellement limités à 100.

D’autres marches ont également eu lieu à Canberra, Brisbane et Darwin.

Cinq personnes ont été arrêtées lors de la manifestation de Sydney, les deux marches restant pour la plupart pacifiques, a déclaré la police.

Cependant, les choses ont mal tourné à Melbourne après qu’un homme portant un t-shirt « Proud Boys » ait été emmené menotté.

Proud Boys est un groupe d’extrême droite entièrement masculin qui se produit souvent lors de manifestations de gauche pour agiter les militants.

La police a déclaré que deux hommes avaient été brièvement détenus après des affrontements, mais que personne n’avait été arrêté.

« DE GRANDS PROTESTATIONS PACIFIQUES »

Les organisateurs ont fait pression pour que les responsables lèvent les limites du nombre de personnes autorisées à se rassembler, mais le gouvernement australien n’a pas bougé.

Les Warriors of the Aboriginal Resistance, qui ont créé un groupe Facebook pour les marches, ont déclaré avoir exhorté les gens à se conformer aux règles de Covid et à mettre en place un plan de sécurité.

Dans toutes les villes, la plupart des manifestants semblaient porter des masques.

Le commissaire adjoint Willing de la police de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que les organisateurs de 9News avaient accepté d’annuler une marche prévue dans le quartier central des affaires de Sydney après avoir conclu un accord sur la foule.

Il a déclaré: « Nous sommes parvenus à un accord avec les organisateurs de la manifestation, en tenant compte de la chaleur qui est évidente aujourd’hui, des perturbations potentielles de la ville et de la circulation et, en fait, de la sécurité de toutes les personnes qui souhaitent exprimer leur point de vue dans le cadre de cette protester pour que les participants à la manifestation se divisent en groupes pour se distancer du mieux qu’ils peuvent avec l’aide de la police.

Australia Day marque l’anniversaire de l’arrivée de la première flotte britannique à Sydney en 1788 – mais les célébrations sont controversées en raison des mauvais traitements infligés aux autochtones australiens par les colons.

Une campagne de plusieurs années « changer la date » menée par un groupe d’Australiens indigènes fait pression pour déplacer la journée et rompre les liens avec les racines coloniales de la célébration.

Les événements officiels de la journée reconnaissent les atrocités et mettent en évidence les traditions autochtones, rapporte la BBC, bien que de nombreuses célébrations aient été annulées en raison des préoccupations de Covid.

Les festivités de cette année à Sydney ont débuté par une danse traditionnelle autochtone et une cérémonie de fumage.

Les manifestants ont crié « la souveraineté n’a jamais été cédée » et « pas de justice, pas de paix » alors qu’ils portaient des pancartes dans les rues de Sydney qui disaient: « Pas une date pour célébrer » et « Black Lives Matter ».

‘PAS DE JUSTICE PAS DE PAIX’

La description Facebook de l’événement de Melbourne se lit comme suit: « Le 26 janvier est enraciné dans la violence coloniale et le génocide, et non un jour à célébrer. »

Un activiste de Brisbane a déclaré: «Aujourd’hui, mes amis et ma famille continuent le combat que mes ancêtres ont commencé et ne le laissez pas mourir et, espérons-le, faire passer le message.

À Canberra, des milliers de personnes se sont rassemblées pour s’asseoir en silence devant le Parlement.

Et à Darwin, on pouvait voir des militants défiler dans les rues en criant: «Pas de justice, pas de paix».

Pendant ce temps, des milliers d’Australiens se sont rendus à la plage pour célébrer.

Les photos montrent des habitants entassés sur des plages pittoresques de Sydney avec de grands groupes ignorant les règles de distanciation sociale.

Les parkings de plage de Sydney, y compris Balmoral Beach et le parc national royal, ont été fermés dans le but de dissuader les habitants de se rendre sur les plages.

Des pancartes ont été placardées sur les parkings demandant aux baigneurs de repenser leurs plans.

La police a patrouillé de grands groupes de personnes qui ignoraient les règles de distanciation sociale tandis que d’autres agents regardaient de loin les gens nager avec leurs amis à Gordons Bay.