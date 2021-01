C’est une date controversée en Australie, mais pour beaucoup de Down Under, l’Australia Day, qui tombe le 26 janvier de chaque année, est l’excuse parfaite pour quelques bières et un barbecue.

Marquant le jour de 1788, lorsque les colons britanniques sont arrivés pour la première fois sur les côtes australiennes et que le capitaine Arthur Phillip a élevé l’Union Jack à Sydney Cove, la célébration fait partie du calendrier national depuis 1935 et un jour férié depuis 1994. Pour des millions de personnes c’est l’occasion de célébrer la fierté nationale, soit en participant à un événement organisé dans leur communauté, soit en rencontrant famille et amis pendant les vacances.

Mais pourquoi les Britanniques ont-ils décidé de se rendre en Australie et comment l’explorateur britannique, le capitaine Matthew Flinders, a-t-il donné son nom au pays? Voici tout ce que vous devez savoir, y compris à quel point la controverse entourant la journée australienne s’est développée ces dernières années.

L’arrivée de la première flotte

Le 13 mai 1787, 11 navires quittèrent l’Angleterre sous le commandement du capitaine Arthur Phillip. Jusqu’à récemment, des condamnés britanniques avaient été envoyés dans les treize colonies sur la côte est de l’Amérique du Nord. Mais à la suite de la guerre d’indépendance américaine, les États-Unis d’Amérique nouvellement créés ont refusé de prendre des criminels du Royaume-Uni.

Ainsi, en 1785, des plans furent mis en place pour envoyer des condamnés sur les terres revendiquées par l’explorateur britannique James Cook cinq ans plus tôt: la Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Philips a été chargé de mettre en place les premières colonies pénitentiaires sur cette nouvelle terre, avec Botany Bay comme destination et site à l’esprit.

Sept mois plus tard, la flotte arriva entre le 18 et le 20 janvier 1788. Philips décida que Botany Bay ne convenait pas à la colonie et chargea ses officiers de trouver un autre endroit pour installer le camp.

Le 21 janvier, le groupe a atterri à 7,5 milles au nord; Philip nomme la région de Sydney Cover d’après le ministre de l’Intérieur, le 1er vicomte de Sydney. Deux jours plus tard, le groupe est retourné à Botany Bay et a tenté de déplacer la flotte vers le nouveau site – cependant, plusieurs jours de coups de vent ont rendu initialement le déplacement impossible.