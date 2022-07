Auston Trusty d’Arsenal rejoint Birmingham City

Le défenseur central d’Arsenal, Auston Trusty, a rejoint Birmingham City dans le cadre d’un contrat de prêt d’une saison, a annoncé vendredi le club dans un communiqué.

Trusty a signé pour Arsenal en janvier 2022 en provenance de la MLS Colorado Rapids, où le joueur de 23 ans est resté en prêt et a été un élément clé de l’équipe depuis le début de sa saison en février.

Cependant, le défenseur central n’a apparemment pas de chemin dans la première équipe d’Arsenal par rapport à William Saliba, Rob Holding, Pablo Mari, Ben White et Gabriel Magalhaes.

Trusty a plus de 20 sélections pour les équipes de jeunes des États-Unis et a disputé plus de 100 matchs en MLS.

“Nous souhaitons à Auston tout le meilleur pour sa période de prêt à Birmingham City et nous sommes impatients de voir son développement continu”, a déclaré Arsenal dans un communiqué vendredi.

Pendant ce temps, les joueurs d’Arsenal étaient directement partis travailler sous le soleil de Baltimore après leur arrivée en Amérique pour une tournée de pré-saison.

Toute l’équipe a participé à la séance d’entraînement de jeudi, et Mohamed Elneny a déclaré avoir été dynamisé par le changement de lieu.

« Tout le monde est excité pour la pré-saison en Amérique. Nous sommes ici pour 10 ou 11 jours et nous allons tout donner chaque jour pour être plus forts. Ça a été vraiment bien jusqu’à présent », a déclaré Elneny.

« Parfois, il est bon de changer de lieu, de s’éloigner du terrain d’entraînement et de mieux se connaître. Nous avons rencontré quelques fans, signé des autographes, et le temps est différent aussi. Je pense que c’est bon pour nous cependant, cela nous fait travailler plus fort, nous rend plus forts. Lorsque vous vous entraînez quand il fait humide et très chaud, c’est plus difficile. C’est un travail difficile, mais c’est mieux pour nous », a-t-il déclaré.

“Nos préparatifs s’intensifieront lorsque nous affronterons Everton samedi soir, avant de nous envoler pour Orlando pour deux autres matchs en Floride”, a-t-il ajouté.

