Auston Matthews des Leafs remporte le trophée Hart

TAMPA, Floride –

Auston Matthews, de Toronto, a remporté le trophée Hart décerné au joueur le plus utile de la LNH mardi soir, devenant ainsi le troisième Maple Leaf à remporter ce prix et le premier depuis Ted Kennedy en 1954-1955.

L’attaquant de 24 ans a reçu 119 votes de première place lors du vote de la Professional Hockey Writers Association et a terminé bien devant Connor McDavid d’Edmonton et Igor Shesterkin des Rangers de New York pour l’honneur présenté lors de la remise des prix de la LNH.

« Je ne peux pas mentir, ça fait vraiment du bien. … C’est assez spécial », a déclaré Matthews, bien qu’il ait admis qu’il y avait des sentiments doux-amers à l’idée d’accepter le prix à Tampa, où le double champion en titre Lightning et l’Avalanche du Colorado s’affronteront dans le quatrième match de la finale de la Coupe Stanley mercredi.

« Il y a une certaine angoisse, souhaitant que vous jouiez encore », a déclaré Matthews.

Shesterkin a remporté le trophée Vézina en tant que meilleur gardien de but de la ligue. Cale Makar, du Colorado, a remporté le trophée Norris, présenté au meilleur défenseur de la ligue, et Moritz Seider, de Detroit, a remporté le trophée Calder en tant que meilleure recrue.

Matthews est devenu le premier joueur à marquer 60 buts depuis que Steven Stamkos de Tampa Bay l’a fait il y a 10 ans, aidant les Maple Leafs (54-21-7, 115 points) à établir des records de franchise pour les victoires et les points. Toronto a perdu contre le Lightning, double champion en titre de la Coupe Stanley, au premier tour des séries éliminatoires.

La vedette des Maple Leafs, qui a affiché des sommets en carrière avec 46 passes et 106 points, a également remporté le prix Ted Lindsay du joueur le plus remarquable de la saison régulière, un honneur déterminé par le vote des membres de l’Association des joueurs de la LNH.

Shesterkin est devenu le troisième gardien des Rangers au cours des 40 dernières années à remporter la Vézina, rejoignant Henrik Lundqvist (2011-12) et John Vanbiesbrouck (1985-86). Il a présenté une fiche de 36-13-4 avec une moyenne de buts alloués de 2,07 et un pourcentage d’arrêts de 0,935, le meilleur de la LNH, avant de mener une série éliminatoire qui s’est terminée contre Tampa Bay en finale de la Conférence de l’Est.

Seider est le premier joueur des Red Wings à remporter le trophée Calder depuis le gardien Roger Crozier lors de la saison 1964-1965. Il a mené tous les défenseurs de première année avec 50 points et a devancé Michael Bunting de Toronto et Trevor Zegras d’Anaheim dans le scrutin pour le prix.

Makar est le cinquième défenseur à remporter Norris au cours de ses trois premières saisons régulières, rejoignant Adam Fox, Erik Karlsson, Denis Potvin et Bobby Orr (deux fois). Il a mené tous les défenseurs avec 28 buts tout en aidant l’Avalanche à terminer avec 119 points, le meilleur de la Conférence de l’Ouest (56-19-7).

Le vainqueur du trophée Calder 2019-2020 a battu Victor Hedman de Tampa Bay et Roman Josi de Nashville.

« Ce sont des joueurs tellement incroyables », a déclaré Makar à propos des autres finalistes de Norris. « Ils m’ont poussé fort toute la saison. »

Jacob Markstrom de Calgary et Juuse Saros de Nashville étaient finalistes pour la Vézina.