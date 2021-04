Omasha Brantley se souvient du tableau de bord de 400 mètres et du fait que Willie Simmons III ne voulait en aucun cas l’exécuter.

En fin de compte, Simmons en exécuterait deux.

C’était en 2017, lorsque Brantley a dit à Simmons qu’il devait devenir plus fort. Il avait aussi besoin d’endurance. Brantley était un entraîneur adjoint d’athlétisme à l’école secondaire Elgin ainsi qu’un entraîneur adjoint de football. Simmons, alors étudiant de première année, a joué les deux.

« C’est l’une des courses les plus difficiles », a déclaré Brantley à USA TODAY Sports lundi. « Une fois sur la piste, donnez tout ce que vous pouvez. Il nous a combattus tous les jours: » Mec, je ne dirige pas le 400. Je ne veux pas courir. » Mais le jour de notre rencontre sur piste de district, je lui ai dit que nous avions besoin de lui. C’était le 400 ouvert et le relais 4×400. Notre équipe masculine a fini par gagner le district ce jour-là et quand je vous dis que ce gars a couru les courses de sa vie, Je suis sérieux. »

Brantley se souvient également comment Simmons l’a retrouvé après la rencontre, l’a trouvé et – drapé de sueur – l’a serré dans ses bras. Simmons l’a remercié.

« Courir ce 400 n’est pas facile, mec, mais le voir si heureux après avoir remporté cette course et le voir si reconnaissant après quelque chose sur lequel il nous a combattus, ça m’a donné une joie pas comme les autres », a déclaré Brantley. « Je n’arrive pas à y croire. C’est irréel de penser qu’il est parti et qu’ils nous prennent le meilleur. »

Simmons était l’un des deux étudiants identifiés comme victimes dans une fusillade à Austin, au Texas, dimanche, qui a fait trois morts. L’autre étudiante était Alyssa Broderick, une ancienne élève de l’école secondaire Elgin qui a quitté le district, mais qui a joué au basket-ball entre filles pendant qu’elle était à l’école.

Brantley, qui est maintenant entraîneur à la LBJ Early College High School à Austin, a également entraîné Broderick dans le cadre de ses fonctions d’entraîneur adjoint de basketball féminin pendant qu’il était à Elgin.

«Elle était ce que j’appellerais un changeur de programme», a déclaré Brantley. « Nous n’avons pas été très bons ma première année. Mais notre entraîneur-chef m’a dit après la saison que nous allions avoir une élève de huitième vraiment spéciale pour jouer pour nous. Elle est arrivée sur le campus pour notre entraînement d’été et a commencé à tourner autour du Elle l’allumait et je me disais: «On va peut-être bien».

«Elle avait juste un bon esprit. Les filles se sont ralliées derrière elle. Elle avait cette joie contagieuse. Elle dansait dans les vestiaires, en riant, en souriant.

Dans une déclaration, la surintendante d’Elgin ISD, Dr. Jodi Duron, a déclaré que Broderick était étudiante dans le système Elgin ISD de 2009 à octobre 2020 et qu’elle « était une excellente étudiante et athlète, inscrite à notre programme Early College High School. »

Dans le cadre de la fusillade, Stephen Nicholas Broderick, 41 ans, a été arrêté dans le Manoir voisin après que les autorités aient reçu deux appels au 911 vers 7h30 du matin à propos d’un homme marchant le long de la route. Le chef de la police du manoir Ryan Phipps, qui a publié une vidéo de l’arrestation, a déclaré que Broderick avait un pistolet dans la ceinture lorsqu’il a été appréhendé mais n’a offert aucune résistance.

Le chef intérimaire de la police d’Austin, Joe Chacon, a qualifié la fusillade de dimanche de « violence domestique ». Chacon a déclaré que les tirs n’étaient pas aléatoires, que Stephen Broderick connaissait les victimes.

Brantley s’est entretenu avec USA TODAY Sports alors qu’il était à l’école secondaire Elgin.

Il est venu en voiture pour montrer son soutien et aider une communauté qui, selon lui, serait en deuil. Brantley a décrit la scène comme « une période vraiment sombre en ce moment ». Au drapeau devant l’école, une trentaine se sont réunis pour partager les histoires de Simmons et Alyssa Broderick. Brantley a signé un ballon de football et l’a placé à la base du poteau. D’autres ont apporté des fleurs, des casques, des affiches, des photos.

« Cette communauté a vraiment besoin de guérison, de soutien et d’amour. Les jours sont plus sombres avec COVID et l’école virtuelle – il y a suffisamment de stress – mais en plus, c’est vraiment difficile. Ces enfants, la communauté et le personnel, ils sont tous juste besoin d’amour en ce moment et de prier pour la guérison. «

Simmons a toujours été aux côtés de ses amis, a déclaré Brantley. Il était courant de faire le tour d’Elgin, une petite ville à environ 45 minutes à l’est d’Austin, et de voir Simmons au restaurant de restauration rapide Sonic ou au Southside Market & Barbeque avec ces amis.

Simmons a joué au receveur pendant ses premières années à Elgin et est finalement passé au secondeur extérieur. Il était un senior prêt à jouer l’automne prochain en tant que secondeur pour l’Université du nord du Texas après avoir signé avec le Mean Green au début de la période de signature en décembre.

« Willie Simmons était exactement le genre de jeune homme que tout entraîneur universitaire veut recruter », a déclaré l’entraîneur-chef de Mean Green, Seth Littrell. a déclaré lundi dans un tweet. «Son talent athlétique était évident, mais son caractère personnel, son attitude désintéressée et sa passion pour la vie ont fait de lui un leader naturel et un coéquipier parfait.

« Nous sommes profondément attristés par sa perte et nous prions pour la paix et le réconfort pour sa famille, ses amis et la communauté d’Elgin. Il sera à jamais membre de notre famille de football Mean Green. »

De Simmons, Duron a déclaré dans sa déclaration qu’il «était un jeune homme exceptionnel et un leader parmi ses pairs … un ami de tous ceux qu’il rencontrait» et qu’il «représentait le meilleur d’Elgin ISD».

Duron a refusé une interview pour cette histoire, déclarant dans un e-mail que l’ISD voulait «attirer notre attention sur l’assistance et le soutien des étudiants, du personnel et de la communauté de l’EISD en ce moment de deuil».

Le district scolaire mettra des conseillers et des conseillers à la disposition des élèves, du personnel et des familles alors que la communauté pleure la perte.

« Je n’exagère même pas, » dit Brantley, « c’étaient deux des âmes les plus parfaites et les plus belles que vous puissiez rencontrer. »

Contribution: Ryan Autullo, Tony Plohetski et John Bacon