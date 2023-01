Austin Theory défend avec succès le titre de la WWE aux États-Unis

Le premier Monday Night Raw de 2023 a débuté avec style alors que les téléspectateurs ont pu vivre deux batailles de championnat le 2 janvier. La WWE a commencé ses préparatifs pour le Royal Rumble lundi, mais l’accent était certainement mis sur les deux décideurs du titre de haut niveau. Le championnat des États-Unis et le Raw Women’s Championship ont été mis en ligne lundi.

Bianca Belair contre Alexa Bliss

La première rencontre de la soirée a eu lieu entre la championne féminine RAW Bianca Belair et Alexa Bliss. Belair a réussi à défendre son titre avec succès mais elle aurait certainement voulu l’accomplir de façon un peu plus convaincante. Les graphismes de Bray Wyatt ont soudainement clignoté sur le grand écran pendant le jeu et cela a distrait Bliss. Et elle a fini par attaquer l’arbitre. Belair a réussi à conserver son championnat par disqualification, mais cela n’a pas dissuadé Bliss de poursuivre son assaut.

Elias contre Solo Sikoa

Solo Sikoa a semblé être absolument impitoyable tout au long de son combat contre Elias. Sikoa a réussi un Spinning Solo venimeux au bord du ring pour prendre le dessus dans le match. Sikoa a finalement épinglé Elias sur le piano pour enregistrer une victoire.

Les Usos et Sami Zayn contre The Street Profits et Kevin Owens

Champions incontestés par équipe de la WWE, les Usos ont fait équipe avec Sami Zayn lors de leur premier match de 2023 contre les Street Profits. Angelo Dawkins et Montez Ford avaient également Kevin Owens à leurs côtés dans le combat. Le match par équipe à six n’a peut-être pas influencé le championnat, mais il s’est avéré divertissant. Solo Sikoa a de nouveau décidé de faire une apparition dans Monday Night Raw et le joueur de 29 ans a finalement offert un avantage injuste à ses alliés Sami Zayn et The Usos. Zayn a produit un Helluva Kick pour enregistrer une victoire pour son équipe.

Dexter Lumis contre Chad Gable

Dexter Lumis a semblé brillant tout au long du combat. Lumis a remporté une victoire avec sa propre épingle pour la victoire.

Dakota Kai et IYO SKY contre Becky Lynch et Mia Yim

Becky Lynch a fait son retour avec un match contre les WWE Women’s Tag Team Champions. Cependant, le retour ne s’est pas avéré fructueux pour Lynch après que Damage CTRL ait réussi à sortir victorieux.

Seth Rollins contre Austin Theory

L’événement principal de Monday Night Raw mettait en vedette Seth Rollins en lice pour le championnat des États-Unis. Cependant, le champion en titre Austin Theory n’a pas faibli. Theory a écrasé le finisseur A-Town Down pour conserver son titre.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici