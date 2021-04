Le suspect de la fusillade de masse d’Austin qui a quitté la police après avoir prétendument agressé une jeune fille de 16 ans a été frappé d’une ordonnance de non-communication par sa femme, selon de nouveaux rapports.

Les flics ont nommé le suspect « armé et dangereux » Stephen Nicholas Broderick, dimanche, alors que les équipes du SWAT et les hélicoptères le recherchaient après la triple fusillade dans un complexe d’appartements dans la région de l’Arboretum.

Suspect Stephen Nicholas Broderick Crédit: Département de police d’Austin

Broderick est vu sur cette photo partagée sur les réseaux sociaux de l’Association des forces de l’ordre des shérifs du comté de Travis le 27 février 2019 Crédit: Facebook / Travis County Sheriffs Law Enforcement Association

L’homme de 41 ans – toujours recherché pour la fusillade qui a fait trois morts – a pris sa retraite du bureau du shérif du comté de Travis l’année dernière après avoir été inculpé pour avoir prétendument agressé la fille, ont rapporté Austin American-Statements.

Broderick a été arrêté par les maréchaux américains le 6 juin, trois jours après que l’adolescent eut rapporté l’avoir agressée dans une maison d’Elgin, au Texas, a-t-on rapporté à l’époque.

Le flic a été condamné à être détenu sous caution de 100 000 dollars dans l’affaire et mis en congé administratif sans solde, a annoncé dimanche les États-Unis.

Il a été incarcéré pendant 16 jours avant d’afficher un montant de caution réduit de 50 000 $.

L’épouse de Broderick a demandé le divorce et a obtenu une ordonnance de protection après son arrestation, selon les dossiers judiciaires examinés par le point de vente.

Il a démissionné de son travail de détective au bureau du shérif après sa libération.

En 2013, Broderrick avait été impliqué dans un incident impliquant des flics « déclencheurs heureux » qui a laissé un homme âgé crticiellement blessé, selon les rapports.

Il a été mis en congé administratif payé dans l’attente d’une enquête, selon le bureau du shérif du comté de Bastrop au moment de l’incident.

La fusillade a eu lieu après l’arrivée de députés dans une maison du pâté de maisons 100 de Stony Mont Drive en réponse à un appel concernant des troubles familiaux.

À leur arrivée, ils ont vu Jose Manuel Cantu, 78 ans, tenant une arme à feu à l’extérieur de sa maison, selon un nouveau communiqué du bureau du shérif.

Équipes SWAT à la recherche du suspect Crédit: Reuters

Un hélicoptère médical Starlight du comté de Travis atterrit pour récupérer le personnel des forces de l’ordre Crédit: Reuters

Trois personnes ont été tuées après qu’un tireur a ouvert le feu à Austin Crédit: AP

Les députés ont dit à plusieurs reprises à Cantu de laisser tomber l’arme, ce qu’il n’a pas respecté, selon le communiqué. Il a dit que Cantu a pointé l’arme sur les députés, qui ont ensuite tiré sur Cantu, le frappant.

Un voisin, Joe Haros, a accusé les policiers d’être «heureux de la gâchette» après la fusillade.

À la suite de la fusillade d’Austin, les habitants ont d’abord été avertis de rester chez eux, craignant que le tireur ne prenne un otage, alors que la police a décrit l’incident comme une «situation domestique».

Les trois victimes – qui n’ont pas encore été identifiées – étaient deux femmes et un homme connu de Broderick, selon les médias locaux.

Dimanche soir, le chef du département de police d’Austin, Joseph Chacon, a déclaré que les habitants de la région n’avaient plus à s’abriter sur place, a rapporté l’Associated Press.

Les nouvelles de la chasse à l’homme se présentent comme suit:

Il a cependant conseillé aux gens de «rester vigilants» et a confirmé que la chasse au Broderick était devenue une «recherche fugitive».

Le chef de la police a ajouté que toutes les victimes étaient « connues de ce suspect ».

« À ce stade, nous ne pensons pas que cet individu cible des gens au hasard pour tirer », a déclaré Chacon. « Cela ne signifie pas qu’il n’est pas dangereux. »

Plus tôt dimanche après-midi, il a révélé que lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, « ils ont localisé trois personnes qui ont été blessées et qui ont finalement été déclarées décédées ».

« Tous les trois sont des adultes, nous avons deux femmes hispaniques et un homme noir », a poursuivi Chacon.

Le personnel d’urgence travaille sur les lieux d’une fusillade mortelle Crédit: AP

«Notre suspect, à ce stade, nous pensons savoir de qui il s’agit, il est identifié et je vais mettre son nom parce que c’est une question de sécurité publique à ce stade car il n’est toujours pas en détention.

«Il est provisoirement identifié comme étant Stephen Nicholas Broderick, c’est un homme noir de 41 ans, il est décrit comme mesurant 1,50 m avec une taille moyenne, portant un sweat à capuche gris, des lunettes de soleil et une casquette de baseball.

« Nous craignons qu’il puisse prendre un otage et être lui-même à l’abri quelque part en attendant que nous partions. »

Broderick était un ancien détective du bureau du shérif du comté de Travis, selon KEYE TV, qui a noté qu’un enfant était impliqué mais qu’il est maintenant en sécurité en garde à vue.

Le bureau du procureur du comté de Travis a déclaré dans un déclaration dimanche que Broderick a été accusé d’agression sexuelle au premier degré sur un enfant en juin de l’année dernière.

Le chef intérimaire de la police d’Austin, Joseph Chacon, s’adresse aux médias lors d’un point de presse sur les lieux Crédit: Reuters

La police a demandé aux « résidents de s’abriter sur place » Crédit: AP

Dimanche, le bureau du procureur a ajouté dans un communiqué qu’ils avaient déposé une requête pour révoquer la caution et qu’ils « soutenaient activement le département de police d’Austin et les forces de l’ordre qui utilisent toutes les ressources disponibles pour appréhender M. Broderick ».

Lorsqu’on lui a demandé plus tôt dimanche si le suspect était un ancien détective accusé de sexe d’enfant, Chacon avait refusé de confirmer.

Il a déclaré: « Nous avons des informations préliminaires selon lesquelles il pourrait être un ancien agent de la force publique, mais je ne l’ai pas confirmé pour le moment. »

Selon un affidavit d’arrestation vu par l’homme d’État américain d’Austin, l’agression s’est produite dans une maison de la ville d’Elgin.

La victime a pleuré à sa mère, qui l’a emmenée à un examen, a rapporté le point de vente.

Équipes SWAT sur les lieux dans la zone de l’Arboretum Crédit: KTBC

Un officier de police d’Austin court près d’un hélicoptère Starflight du comté de Travis qui s’est arrêté pour récupérer le personnel des forces de l’ordre Crédit: Reuters

Les médecins ont ensuite confirmé les abus, selon l’affidavit.

Chacon a ajouté que les flics ne savent pas si le suspect est dans un véhicule ou à pied mais qu’il est recherché, y compris par des hélicoptères.

« Ce que nous demandons aux résidents de cette zone, c’est de continuer à se mettre à l’abri. Il s’agit toujours d’une enquête en cours et active et nous n’avons pas cet individu en garde à vue. »

Il a dit que Broderick connaissait les victimes mais n’a pas expliqué comment ni motivé la fusillade. Chacon a également déclaré qu’un enfant était impliqué, mais qu’ils avaient été localisés et qu’ils étaient en sécurité.

Chacon a ajouté que les trois n’avaient pas été abattus dans un bâtiment mais n’a pas immédiatement donné plus de détails.

Les gens regardent le personnel d’urgence fouiller la zone Crédit: AP

Trois personnes ont été abattues à Austin Crédit: Alamy

La police SWAT, le ministère de la Sécurité publique du Texas (DPS) et le FBI enquêtent sur les lieux Crédit: Alamy

Il y a également plusieurs ambulances et deux camions SWAT sur les lieux, ainsi que deux hélicoptères de police.

Le chef de la police a décrit Broderick comme un homme noir mesurant 5 pieds 7 pouces.

Il a été vu pour la dernière fois portant un sweat à capuche gris, une casquette de baseball et des lunettes de soleil.

La police ne sait pas si Broderick est dans un véhicule ou s’il se déplace à pied, a déclaré Chacon.

Les flics ont exhorté toute personne ayant des informations à appeler le 911.

Les images de la scène montraient une forte présence de secouristes, dont des dizaines de voitures de police.

La police a identifié le suspect alors qu’elle le cherchait Crédit: Alamy

La zone a été scotchée Crédit: Reuters

La porte-parole des EMS du comté d’Austin-Travis, la capitaine Christa Stedman, a déclaré en début d’après-midi que c’était toujours une scène active dans le bloc 9600 de Great Hills Trail et qu’aucune arrestation n’avait été faite.

Elle a déclaré que le premier appel au 911 est arrivé peu avant 11 h 45 et que trois adultes avaient été abattus.

Stedman a déclaré qu’elle ne connaissait pas l’endroit exact où les trois personnes ont été tuées, mais que le personnel d’urgence est intervenu dans une zone comprenant un centre commercial, plusieurs magasins de détail avec un grand complexe d’appartements derrière.

Les flics ont fermé la boucle 360 ​​dans les deux sens de Spicewoods Springs à 183 en raison de l’incident.

Josh Katzowitz, qui faisait du shopping chez le commerçant Joes voisin, a déclaré que la police et les ambulances étaient arrivées dans la région alors qu’il partait. Il n’a entendu aucune fusillade.

« Les flics ont sorti leurs armes », a-t-il déclaré à Associated Press.

MISE À JOUR 3: Incident d’attaque / de tir actif 9600 blk Great Hills Trl continue d’être une scène d’application de la loi active. Aucun patient supplémentaire n’a été signalé ou localisé pour le moment. 18 #ATCEMS les actifs sont actuellement sur scène. Continuez à éviter la zone. Plus d’informations à suivre. – ATCEMS (@ATCEMS) 18 avril 2021

«Certains avaient des pistolets, certains avaient des fusils et ils étaient attachés à des gilets pare-balles.

« Il y avait tout d’un coup des ambulances, des sirènes et des voitures de police. Il y avait des flics venant de partout. »

Il arrive quelques jours à peine qu’un tireur adolescent présumé a pris d’assaut jeudi soir une installation FedEx d’Indianapolis, tuant huit personnes et en blessant sept avant de retourner l’arme contre lui-même.

Pendant ce temps, le Dr Anthony Fauci a pesé sur le contrôle des armes à feu en qualifiant la récente vague de fusillades de masse à travers le pays d ‘«urgence de santé publique».

« Quand vous voyez des gens se faire tuer, je veux dire, ce mois-ci, c’est horrible ce qui s’est passé », a déclaré dimanche le conseiller médical en chef du président, Anthony Fauci, à Dana Bash de CNN sur « l’état de l’Union ».

Le mois dernier, la Chambre a adopté une loi sur le contrôle des armes à feu qui élargirait la vérification des antécédents de toutes les ventes et transferts d’armes à feu commerciales, y compris celles vendues entre les parties, en ligne et lors de salons d’armes à feu.

Les flics disent que l’incident « semble qu’il s’agisse d’une situation domestique isolée » Crédit: AP

La police a dit aux gens d’éviter la zone Crédit: AP

Le projet de loi doit être adopté au Sénat pour que la législation soit approuvée, mais les membres du GOP résistent à la réforme des armes à feu décrite, selon CNN.

Certains membres du GOP pensent qu’il y a suffisamment de vérifications des antécédents en place, tandis que d’autres pensent que la cause profonde des crimes devrait être traitée à la place.

« Comment pouvez-vous dire que ce n’est pas un problème de santé publique? »

Plusieurs fusillades ont éclaté à travers le pays au cours de la semaine dernière.

Hier soir, une femme a été tuée et au moins cinq personnes ont été blessées lorsqu’elles ont été abattues lors d’une veillée pour une victime de violence armée à Columbus, dans l’Ohio.

LaToya Renee Carpenter, 32 ans, a été tuée lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur un groupe avec lequel elle se trouvait sur un parking d’un magasin Dollar General, selon des informations locales.

Des manifestations de masse ont éclaté dans les rues du pays ce mois-ci à la suite des meurtres par la police d’Adam Toledo et de Daunte Wright.

Les manifestations réclamant justice pour Toledo et Wright sont devenues violentes dans différentes régions du pays alors que des affrontements ont éclaté à Chicago, à New York et au Minnesota.