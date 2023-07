Austin Salyer a été abattu à travers le mur de son appartement. Le tireur ne purge que 90 jours de prison

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

UNUstin Salyer était allongé dans son lit lorsqu’il a été mortellement touché par une balle que son voisin a accidentellement tirée à travers le mur qui séparait leurs appartements. L’étudiant en justice pénale et en sciences militaires de la Texas State University s’était couché tôt dans la nuit du 16 septembre 2021 parce qu’il avait suivi une formation ROTC tôt le lendemain matin.

La douleur que ses parents, Rodney et Bonnie Salyer, ont ressentie alors qu’ils traversaient l’enfer de la perte de leur fils unique est toujours très présente deux ans plus tard. Mais ils racontent L’indépendant ils se sont engagés à raconter l’histoire d’Austin dans l’espoir que cela mène à une justice très tardive pour leur fils.

«Il venait d’aller au camp de base à Fort Knox et il adorait ça. Il attendait avec impatience l’été suivant lorsqu’il irait dans son camp avancé », explique M. Salyer. « Il faisait tout bien, juste tout ce qui rendrait un parent fier. »

L’assassin d’Austin, Gabriel Brown, 24 ans, a été reconnu coupable d’homicide par négligence criminelle. Cependant, la peine de prison de 180 jours que Brown a été prononcée et le choix du juge de la réduire ensuite à seulement 90 jours ont laissé les Salyer dans une recherche apparemment sans fin de réponses. Le refus du juge et des procureurs du comté de Hays d’expliquer que la condamnation n’a fait qu’exacerber leur frustration.

À la suite d’une procédure judiciaire qui, selon eux, a été marquée par le mépris des proches d’Austin, les parents en deuil pensent que leur fils a été abandonné par le système même qu’il rêvait de servir. Ils sont maintenant déterminés à obtenir un semblant de justice pour la mémoire d’Austin.

« Septembre sera de deux ans, nous avons donc eu un peu de temps pour pleurer, un peu de temps pour s’adapter », a déclaré M. Salyer. « Nous pleurons encore tous les jours. Ce n’est plus aussi cru qu’avant, il y a une sorte de croûte à partir de là, mais ça fait toujours mal tous les jours. Il y a des déclencheurs tous les jours.

La fusillade

Brown a déclaré aux autorités que son arme avait eu des ratés alors qu’il la modifiait avec un kit de micro-conversion et qu’il parlait au téléphone avec son père. Selon les Salyer, il a appelé Austin sur Snapchat et a essayé de frapper à sa porte mais est ensuite retourné dans son appartement sans obtenir de réponse.

La balle qu’il a tirée a traversé le bras gauche d’Austin et a traversé ses deux poumons avant de se loger dans son bras droit. On ne sait pas combien de temps Austin était en vie après avoir été abattu, mais il a au moins réussi à se lever du lit et à se rendre dans le salon de son appartement.

«C’est juste au-delà de notre imagination comment vous pourriez littéralement tirer une balle à travers un mur d’appartement bondé, ne pas obtenir de réponse de la personne que vous savez vivre à côté et ne rien faire d’autre. Allez juste dormir », dit M. Salyer.

Les parents d’Austin, Bonnie et Rodney Salyer, sont maintenant déterminés à obtenir un semblant de justice pour la mémoire d’Austin (Document de famille)

Le corps d’Austin n’a été retrouvé que le lendemain matin, lorsque sa mère a demandé à des amis de le surveiller après qu’il n’ait pas répondu à ses appels et qu’elle s’est inquiétée qu’il ait dormi trop longtemps. L’étudiant de l’État du Texas était censé se réveiller à 4h30 du matin pour sa première marche sur route avec son peloton de l’armée.

« C’est littéralement presque 12 heures plus tard. [Brown] n’avait toujours pas appelé à l’aide. Il n’avait toujours pas obtenu même quelque chose comme les appartements pour aller le vérifier », ajoute M. Salyer. « Rien. Rien à ce stade.

Changement de peine

Les procureurs du comté de Hays travaillant sur l’affaire et l’avocat de Brown ont conclu un accord de plaidoyer qui a abouti à la peine initiale de 180 jours. Les Salyer n’étaient pas d’accord avec les accusations d’homicide par négligence ou la décision de sauter un procès, mais ils ont accepté les résultats que le système avait fournis, ont-ils déclaré.

« Un homicide par négligence criminelle serait une affaire ouverte et fermée », a déclaré M. Salyer. « Et [they] devrait faire plus d’efforts pour prouver l’homicide involontaire … Nous ne savons pas tout dans cette situation, mais on a l’impression qu’ils manquent de passion, qu’ils sont dépassés ou quels que soient les autres motifs qu’ils peuvent avoir.

La confusion est alors apparue lors de la condamnation de Brown.

Selon une transcription que les Salyer ont obtenue du tribunal, le juge a d’abord condamné M. Brown à purger un total de 18 jours de prison chaque année – neuf d’entre eux pour l’anniversaire d’Austin et neuf autres pour l’anniversaire de sa mort. Mais avec une probation de cinq ans, cela n’équivaut qu’à une peine de 90 jours.

La juge s’est ensuite corrigée, notant que chaque peine distincte serait de 18 jours, ce qui porterait le nombre total de jours que Brown passerait en prison à 36 chaque année et à 180 au cours des cinq années de probation. Il a également reçu des travaux d’intérêt général et a été condamné à payer une petite restitution aux Salyer.

Mais les archives judiciaires montrent qu’à un moment donné dans les jours suivants, la peine de 18 jours tous les deux ans a été supprimée et remplacée par neuf.

« Il n’y avait pas d’autres documents. Il n’y avait pas d’initiales. Il n’y avait aucune indication de qui a fait ce changement. Aujourd’hui, nous ne savons toujours pas qui a fait ce changement », a déclaré M. Salyer. L’indépendant.

Un amendement ultérieur indiquait que le changement avait été apporté par le juge, mais n’expliquait pas le raisonnement qui le sous-tendait. Les Salyer allèguent qu’ils n’ont pas été informés du changement jusqu’à ce qu’ils fassent un suivi concernant la probation de Brown.

Le procureur de district Kelly Higgins a déclaré Renard 7 que l’affaire n’est pas terminée et que la juge est la seule à pouvoir « expliquer pourquoi elle a décidé ce qu’elle a décidé ». Mais lorsque les Salyer ont demandé une audience avec le juge pour examiner les développements, on leur a dit qu’ils pouvaient lui envoyer un courrier mais qu’ils ne pouvaient pas la rencontrer en personne pour discuter des changements. L’avocat de la défense a également déposé une requête en « clarification des conditions de probation ».

Les Salyers disent que bien qu’ils ne comprennent pas entièrement ce qui se passe dans les coulisses, les fonctionnaires du tribunal n’ont jamais pris la peine de leur expliquer ce qui a exactement conduit au changement soudain de la peine.

Le DA a déclaré que « l’affaire n’est pas terminée » (Document de famille)

L’avocat de la défense a également déposé une requête en « clarification des conditions de probation » (tribunaux du comté de Hays)

« Nous n’avons même pas le droit de lui parler. Nous avons demandé à lui parler afin d’obtenir une explication afin de nous rassurer et on nous a dit qu’elle ne le faisait pas », explique M. Salyer. « Nous sommes des gens raisonnables … S’il y a une raison légitime, nous pourrions comprendre cela. »

Les parents d’Austin ont maintenant déposé une plainte civile contre Brown, son père et sa petite amie, qui se seraient trouvés dans son appartement au moment de la fusillade. Ils ont dit que c’était leur dernier recours pour demander des comptes.

« Et donc c’est un peu le point où nous en sommes maintenant. Il s’agit plutôt d’essayer de comprendre pourquoi le système judiciaire a échoué à Austin, pourquoi le système judiciaire nous a échoué, pourquoi il a échoué à ses amis et pourquoi il a échoué à la société dans son ensemble », déclare M. Salyer.

« C’est une condamnation à perpétuité pour nous »

Lorsqu’ils étaient au poste de police après la fusillade d’Austin, M. Salyer a déclaré que sa femme avait posé des questions sur le tireur.

« Nous pensons que ce n’est qu’un enfant qui vient de faire une erreur stupide, ce type se sent très mal », a-t-il déclaré. L’indépendant. « ‘Dans quel état ce type doit-il être ?’ Tu sais, avoir tué quelqu’un et vu ça. Et nous pensons, ‘Cela doit être vraiment mauvais pour lui.’ Alors l’une des premières questions que ma femme a posées à la police a été : « Comment va-t-il ? »

Ils ont dit qu’ils n’avaient pas encore vu Brown leur faire preuve de la même courtoisie, ni même exprimer des remords pour avoir tué leur fils. En fait, lorsque Mme Salyer a témoigné lors de l’audience sur le plaidoyer, l’avocat de Brown lui aurait demandé si elle voulait qu’Austin purge « la peine maximale » si les rôles étaient inversés, une hypothèse que Mme Salyer a trouvée blessante.

« La seule chose [Brown] dit sur le stand était, ‘Si je pouvais retirer cette date, je le ferais.’ Mais cela ne veut pas dire que je suis désolé », dit Mme Salyer. « C’est du sel dans la plaie. Que quelqu’un tue votre fils, votre fils unique, votre enfant unique. Et puis, de notre point de vue, pas tant que ça s’en soucie.

« Et à ce jour, encore une fois, nous approchons presque de deux ans. Il n’a pas dit une seule fois : ‘Je suis désolé.’ Il n’a pas dit une seule fois : ‘Pouvez-vous me pardonner ? Il n’y a eu aucun remords », ajoute M. Salyer. « Et c’est vraiment de cela qu’il s’agit dans cette histoire. Nous comptons sur le système judiciaire pour obtenir la responsabilité de ses actes… La petite peine qu’il a est temporaire. La nôtre est pour le reste de nos vies.

Les Salyer disent que le seul recours qui leur reste est d’intenter une action civile (Document de famille)

Les Salyer veulent qu’on se souvienne de leur fils pour son cœur d’or, pour être le genre de personne qui a pleuré sur des publicités pour des œuvres caritatives pour les animaux et pour vouloir contribuer à la société de toutes les manières possibles.

« Il aurait fait n’importe quoi pour aider n’importe qui. Peu importe qui vous étiez, peu importe d’où vous veniez, peu importe votre parcours. Il était là pour tout le monde », dit Mme Salyer.

Les parents d’Austins regrettent également que son corps ait été retrouvé si longtemps après sa mort. Ils pensent que si Brown avait appelé plus tôt, Austin, un donneur d’organes enregistré, aurait sauvé la vie d’autres personnes.

« C’était leur moment magique pour pouvoir obtenir ces organes de notre fils et ils ont juste été dépouillés », a déclaré M. Salyer.

Les parents d’Austin espèrent pouvoir créer une fondation à l’avenir pour perpétuer l’héritage de leur fils, mais entre-temps, de nombreux prix ont été créés en son honneur.

« Austin aurait été nommé sous-lieutenant [this past May.] Son ROTC nous a en fait invités à cette cérémonie de mise en service, où ils l’ont honoré », déclare M. Salyer,«[His high school created an award] appelé Austin Salyer Teammate of the Year Award et les mots qu’ils ont utilisés pour le décrire sont attentionnés, serviables, altruistes, nobles, loyaux, dévoués, optimistes, enthousiastes.

De la maison où ils ont amené leur fils de l’hôpital après sa naissance, où ils l’ont élevé et passé 18 ans à le façonner pour qu’il devienne le grand homme qu’il était en passe de devenir, Mme Salyer lit une lettre d’un ami d’Austin qui enrôlé dans l’armée.

Austin et son père regardant le coucher du soleil (Document de famille)

Après avoir été en poste en Irak, elle a demandé aux Salyer l’un des badges d’Austin, qu’elle a depuis emporté avec elle dans chaque mission.

« M. et Mme Salyer… Le drapeau de Salyer a flotté au-dessus de la Syrie et de l’Irak pendant un total de 15,2 heures de combat », lit Mme Salyer dans la lettre. « Les Salyers et mon drapeau ont flotté ensemble lors du trajet Chinook que j’ai ramené en Irak, qui était le seul vol que je n’ai pas pris [while in] tir direct avec les forces ennemies. Je crois que c’était Dieu et Sal.

« Le patch de Salyer a voyagé avec moi dans trois endroits en Syrie et deux endroits en Irak et n’a toujours pas quitté ma poche. Merci à tous de m’avoir permis de l’emmener avec moi lors de mon premier déploiement. Il m’a gardé en sécurité ces six derniers mois.

Les Salyer disent avoir été adoptés par une communauté de personnes dont la vie a été affectée par les actions et le caractère de leur fils. Avec leur aide pour continuer à partager l’héritage d’Austin, les parents en deuil ont également appris à faire face à la douleur persistante.

« C’est vraiment un honneur pour nous que sa mémoire se perpétue à travers ses amis. C’est tellement spécial pour nous », déclare Mme Salyer.