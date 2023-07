Austin Rowswell de Lincoln-Way West se concentre sur les points les plus fins – Shaw Local

Au milieu d’un récent entraînement 7 contre 7, le receveur large de Lincoln-Way West, Austin Rowswell, a établi une position intérieure sur un défenseur, est resté sur sa route et a effectué une passe de touché d’environ 35 mètres dans ce qui semblait être une manière nonchalante. , à la limite de la facilité.

C’est quelque chose dont le Warrior junior est clairement capable, mais le speedster – qui s’est qualifié pour les épreuves de 200 et 400 mètres lors de la rencontre d’athlétisme de classe 3A de l’IHSA en mai – admettra volontiers que cette fois il y a un an, ce n’était peut-être pas quelque chose qu’il aurait pu faire ressembler à un jeu d’enfant.

Rowswell avait jonglé avec le football et la piste, mais a récemment pris la décision de se concentrer uniquement sur ce sport pendant la période précédant la saison de football, car pour Rowswell, la clarté est la clé.

« Je pense que l’année dernière, je n’étais pas du tout préparé pour la saison. Je veux dire, je ne sais pas sur quoi je devrais travailler. Donc cette année, j’ai décidé d’attendre la piste et de me concentrer sur le football pour pouvoir tout maîtriser », a déclaré Rowswell. « Aspects mentaux. »

« [I was] une deuxième année l’année dernière, alors j’ai été beaucoup méprisé », a-t-il déclaré. « J’ai travaillé sur le parcours en courant, en rattrapant, en sortant de mes pauses. Tout. Je travaille juste sur tout dans mon jeu. Je pense donc que j’ai beaucoup amélioré cela cet été.

« J’ai travaillé sur le parcours en courant, en rattrapant, en sortant de mes pauses. Tout. Je travaille juste sur tout dans mon jeu. Je pense donc que j’ai beaucoup amélioré cela cet été. — Austin Rowswell, Lincoln-Way West junior

Lincoln-Way West large Austin Rowswell attend le claquement lors d’une mêlée 7 contre 7 à Lincoln-Way East. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Les statistiques de Rowswell de sa deuxième saison n’apparaissent pas, mais il ne faut pas longtemps pour voir ce qui pourrait être. Il détient déjà des offres de Ball State et de l’est de l’Illinois, et son travail continu pour affiner son jeu conduira probablement à l’ajout d’autres écoles à cette liste.

Ces révisions sont devenues une priorité toute l’année pour Rowswell, chaque fois que le temps le lui permet.

« Cela s’est bien passé, travaillant depuis l’intersaison chaque fois que je le pouvais avec une piste en janvier et février, ces premiers mois à regarder un film, à comprendre le film et à décomposer mon film et à voir ce que je peux faire mieux », a déclaré Rowswell.

La courbe d’apprentissage de Rowswell a été rapide, car il n’a vraiment appris le jeu de football structuré qu’en huitième année.

« Après un an de football universitaire en tant que junior, le niveau de confort serait amélioré pour tout le monde », a déclaré l’entraîneur de Lincoln-Way West, Luke Lokanc. « Il est encore très tôt dans sa carrière de footballeur. Il n’a vraiment commencé à jouer qu’en huitième année, donc il apprend encore. Et il y travaille.

« Ce sera amusant de le voir concourir cette année, c’est sûr. »

Rowswell prévoit de poursuivre ses efforts multisports avec le soutien du personnel d’entraîneurs de chaque sport, sachant que les compétences sont transférables de chacun des deux sports.

« Ils vont de pair », a déclaré Rowswell à propos des deux sports. « Ainsi, lorsque je me concentre sur ma vitesse sur piste, cela m’aide avec le football, ou lorsque je travaille avec la vitesse du football, cela m’aide avec la piste. Quelle que soit la saison, je suis dévoué à ce sport. Et c’est le football maintenant, donc je suis engagé dans le football.

Et l’engagement envers le jeu n’a pas échappé à son entraîneur.

« Cela vient avec l’expérience, et une chose que nous avons remarquée cet été, ces petits détails que beaucoup de gens ne voient pas », a déclaré Lokanc. « Il a amélioré cette partie de son jeu, et cela l’a ouvert tellement plus, il pourrait être plus un contributeur. Et il était contributeur l’année dernière. Mais avec ces détails à l’intérieur, nous sommes ravis.

« Nous sommes vraiment excités. »