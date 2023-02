Austin Rivers et Mo Bamba échangent des coups pendant le match

Austin Rivers et Mo Bamba entrent dans une altercation physique pendant le jeu Timberwolves-Magic qui s’est poursuivi sur les réseaux sociaux après que les deux aient été éjectés.

Le script NBA de cette saison se réchauffe lentement avant le week-end des étoiles, qui aura lieu dans l’Utah. Jeudi, Donovan Mitchell et Dillon Brooks se sont disputés après un tir bon marché de Brooks. Brooks a été victime d’une faute lors d’une tentative de lay-up et, pour une raison quelconque, a frappé un Mitchell innocent à l’aine. Mitchell a répondu en lançant le ballon de basket vers Brooks et les deux ont été éjectés. Il n’y a même pas 24 heures, la NBA a eu une énième bagarre à la télévision en direct.

Hier soir, les Timberwolves ont affronté le Magic au milieu d’une journée remplie de nouvelles, Kyrie Irving a demandé un échange au filets de Brooklyn. Ce qui aurait été un match de basket normal et sans incident est rapidement devenu incontrôlable. À un moment donné, Austin Rivers s’est dirigé vers la ligne de touche de Magic après avoir raté un tir à trois points et les esprits se sont enflammés.

Mo Bamba a réagi en sortant du banc et en lançant immédiatement un coup de poing vers Rivers alors qu’ils trébuchaient sur le terrain. Rivers a également lancé des coups de poing et lutté avec plusieurs joueurs magiques. Rivers, Mamba et cinq autres joueurs ont été expulsés. Après le match, Mo Mamba s’est rendu sur Instagram pour tirer de manière subliminale sur Rivers. Rivers n’a pas perdu de temps à fustiger Mo Mamba et à l’accuser de n’être connu que pour une chanson de Sheck Wes. La situation semble hors de propos pour les deux, mais j’espère que des têtes plus froides se présenteront pour leur prochain match.