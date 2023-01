Austin rencontre les ministres européens de la Défense au sujet de l’aide à l’armement de l’Ukraine

Commentez cette histoire Commenter

BASE AÉRIENNE DE RAMSTEIN, Allemagne – Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a exhorté vendredi des dizaines de ministres de la Défense à rechercher de nouvelles façons d’aider l’Ukraine à repousser l’invasion russe qui menace son existence depuis près d’un an, au milieu d’un désaccord apparemment non résolu sur qui fournira le gouvernement en Kyiv avec des chars de combat avant une contre-offensive ukrainienne attendue.

“Nous devons maintenir notre élan et notre détermination”, a déclaré Austin dans son allocution d’ouverture lors d’une réunion sur cette base aérienne, où les délégations se sont réunies. “Nous devons creuser encore plus profondément.”

Ces remarques sont intervenues alors que l’Allemagne a refusé de fournir ses puissants chars Leopard 2 à l’Ukraine et a indiqué qu’elle empêcherait les autres pays qui possèdent les armes de fabrication allemande de le faire. Leur autorisation est requise, selon les accords d’exportation avec ces pays, mais le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré mercredi qu’il enverrait 14 de leurs chars Leopard en Ukraine, que l’Allemagne approuve ou non.

Le chef de la défense américaine à Berlin pour des pourparlers alors que l’Allemagne bloque les livraisons de chars

La situation a marqué un rare différend ouvert dans une coalition qui a tenu bon pendant des mois alors que la Russie poursuit son invasion et que l’Ukraine demande régulièrement aux dirigeants mondiaux de fournir des armes. De nombreux pays ont à leur tour décidé de fournir des armes de plus en plus sophistiquées et puissantes, alors que l’armée ukrainienne fait preuve de férocité et de professionnalisme.

Les États-Unis ont annoncé jeudi soir un autre programme d’aide militaire tentaculaire de 2,5 milliards de dollars, comprenant 59 véhicules de combat d’infanterie Bradley et 90 véhicules de combat Stryker.

Cela a marqué un doublement de la fourniture de Bradleys après une autorisation antérieure de 50, et la première fois que les États-Unis ont inclus Strykers dans l’assistance militaire de près de 27 milliards de dollars que l’administration Biden a approuvée depuis l’invasion russe de février 2022.

Mais le nouveau paquet d’armes américaines n’inclut pas le principal char de combat américain, le M1 Abrams – quelque chose que l’Ukraine a demandé et que l’Allemagne a déclaré nécessaire pour qu’elle fournisse ses Leopards. De hauts responsables américains de la défense ont déclaré que cela n’avait aucun sens d’envoyer l’Abrams, un fardeau logistique difficile à maintenir et qui fonctionne difficilement pour fournir du carburéacteur JP-8. Les léopards fonctionnent avec du diesel plus facile à trouver.

Austin, un général de l’armée à la retraite qui s’est appuyé sur les Abrams pendant la guerre en Irak, considère l’envoi des Abrams comme une mauvaise idée depuis des mois. Il n’a pas abordé la question directement dans son allocution d’ouverture, mais a déclaré qu’il s’agissait d’un moment décisif pour l’Ukraine et que les pays se ralliant à l’aide de Kyiv “soutiendront l’autodéfense de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra”.

Austin a qualifié l’invasion de la Russie de plus en plus malheureuse, affirmant que Moscou est à court de munitions, subissant « des pertes importantes sur le champ de bataille et se tournant vers quelques partenaires qu’il lui reste pour obtenir de l’aide.

“Même l’Iran et la Corée du Nord n’admettront pas qu’ils approvisionnent la Russie”, a-t-il déclaré.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait s’adresser aux ministres à distance vendredi depuis Kyiv.

Guerre en Ukraine : ce que vous devez savoir Le dernier: La Russie a affirmé vendredi avoir pris le contrôle de Soledar, une ville minière très disputée dans l’est de l’Ukraine où les combats ont fait rage ces derniers jours, mais un responsable militaire ukrainien a soutenu que la bataille n’était pas encore terminée. Le pari de la Russie : Le Post a examiné la voie de la guerre en Ukraine et les efforts occidentaux pour s’unir pour contrecarrer les plans du Kremlin, à travers des entretiens approfondis avec plus de trois douzaines de hauts responsables américains, ukrainiens, européens et de l’OTAN. Photos: Les photographes du Washington Post sont sur le terrain depuis le début de la guerre. Voici quelques-uns de leurs travaux les plus puissants. Comment vous pouvez aider : Voici comment ceux aux États-Unis peuvent soutenir le peuple ukrainien ainsi que ce que les gens du monde entier ont fait don. Lisez notre couverture complète de la Guerre Russie-Ukraine. Es-tu sur Telegram ? Abonnez-vous à notre chaîne pour les mises à jour et la vidéo exclusive.