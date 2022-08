Austin promet une formation militaire et un soutien aux pays baltes

RIGA, Lettonie (AP) – Les États-Unis mèneront davantage d’exercices militaires avec des pays baltes tels que la Lettonie et chercheront à fournir une formation accrue, a déclaré mercredi le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, affirmant que les États-Unis pourraient faire venir plus de troupes américaines si nécessaire pour renforcer la région contre toute menace éventuelle de la Russie.

S’exprimant lors d’une conférence de presse avec le ministre letton de la Défense Artis Pabriks, Austin a déclaré que les plans de rotation continue des forces dans les pays baltes utiliseraient probablement des troupes des brigades américaines en Roumanie et dans d’autres parties de l’Europe, mais “nous pouvons également faire venir des forces des États-Unis États.”

Austin est le premier secrétaire américain à la Défense à se rendre en Lettonie depuis près de trois décennies, soulignant l’importance accrue des pays baltes, qui siègent à l’extrémité ouest de la Russie. Ils ont observé l’invasion de l’Ukraine par la Russie et craignent d’être les prochaines victimes de l’agression de Moscou. Le Pentagone a déclaré que le dernier chef de la défense à s’être rendu en Lettonie était William Perry en 1995.

Pabriks a déclaré aux journalistes que ses principales priorités étaient d’obtenir davantage de facilitateurs militaires américains, ajoutant que pour défendre son pays, ses troupes avaient besoin d’un “entraînement minutieux” au quotidien. Il a ajouté que la Lettonie avait également besoin d’une aide financière supplémentaire de la part des États-Unis pour acheter de nouveaux équipements militaires et renforcer sa défense aérienne et sa défense côtière.

En deux jours de réunions dans cette capitale de la Baltique, à quelques heures de route de la frontière russe, Austin a à plusieurs reprises réitéré l’engagement des États-Unis à aider la région à se défendre. Il a rencontré mardi des troupes américaines, dont des membres de la Brigade d’assistance des forces de sécurité qui dispense une formation aux alliés. Il a déclaré mercredi qu’il cherchait à maintenir l’utilisation du SFAB dans la région de la Baltique à l’avenir.

La visite d’Austin intervient alors que la guerre russe en Ukraine en est à son sixième mois, alors que la Russie continue de faire des progrès lents mais progressifs, mais a rencontré des contre-attaques croissantes des forces ukrainiennes dans les zones occupées par la Russie du sud de l’Ukraine. L’Ukraine s’est également battue pour retenir les forces du Kremlin dans la région industrielle du Donbass à l’est.

Dans une éventuelle escalade des combats, de puissantes explosions ont secoué mardi une base aérienne russe en Crimée et envoyé d’imposants nuages ​​de fumée sur le paysage. Le ministère russe de la Défense a nié que la base de Saki sur la mer Noire avait été bombardée et a déclaré à la place que des munitions y avaient explosé. Mais les réseaux sociaux ukrainiens étaient en effervescence avec des spéculations selon lesquelles il aurait été touché par des missiles à longue portée tirés par l’Ukraine.

Lors d’une série de réunions rapides mercredi avec les principaux dirigeants lettons, dont le président Egils Levits au château de Riga, Austin a promis l’engagement indéfectible de l’Amérique à se tenir aux côtés de la région baltique contre toute agression russe. Les trois nations baltes – la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie – sont toutes d’anciennes républiques soviétiques, et ont été saisies et annexées par Josef Staline pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont obtenu leur indépendance avec l’éclatement de l’Union soviétique en 1991 et ont rejoint l’OTAN en 2004, se plaçant sous la protection militaire des États-Unis et de leurs alliés occidentaux.

“Nous allons renforcer nos déploiements en rotation dans la région et intensifier notre entraînement avec nos alliés baltes pour renforcer davantage notre position de combat crédible dans la région”, a déclaré Austin, au début de sa rencontre avec le Premier ministre letton Arturs Krisjanis Karins au Conseil de ministres mercredi matin.

Lors de la conférence de presse, Pabriks a reconnu ses inquiétudes quant à la menace du Bélarus voisin, qui est un allié de la Russie. Il a déclaré qu’il ne considérait pas la Biélorussie comme une nation indépendante et qu’il faisait plutôt partie de la Russie. Il a déclaré que la Lettonie était régulièrement préoccupée par la menace le long de cette frontière et la surveillait de près.

Les États-Unis ont déployé 20 000 soldats américains supplémentaires en Europe – pour un total d’environ 100 000 – afin de rassurer les alliés de l’OTAN, de renforcer la formation et les exercices et de déplacer la concentration des forces vers le flanc est de l’alliance. Parmi ceux-ci, les États-Unis ont maintenant environ 500 soldats en Lettonie, une augmentation par rapport aux 100 qui étaient dans le pays en décembre dernier.

En mars, peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’OTAN a commencé à explorer la meilleure façon de renforcer la défense du flanc oriental, de l’Estonie au nord en passant par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne jusqu’à la Bulgarie et la Roumanie sur la mer Noire.

“Sur terre, notre nouvelle posture devrait inclure beaucoup plus de forces dans la partie orientale de l’Alliance, à un niveau de préparation plus élevé, avec davantage d’équipements et de fournitures prépositionnés”, a déclaré à l’époque le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. “Dans les airs, plus de puissance aérienne alliée et une défense aérienne et antimissile intégrée renforcée.”

Austin s’est d’abord arrêté à la base aérienne de Lielvarde où lui et Pabriks ont rencontré les troupes américaines et lettones. Debout dans un hangar, avec un hélicoptère Black Hawk en arrière-plan, Pabriks a catégoriquement dit à Austin et aux membres du service que “si quelque chose se passe à la frontière, nous sommes prêts à mourir”.

Austin a assuré à Pabriks et aux troupes que “si quelque chose se passe, et… le territoire souverain de la Lettonie est remis en question ou contesté, nous serons là pour travailler avec nos partenaires”.

L’OTAN n’a commencé à stationner des troupes sur son flanc oriental qu’après l’annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014. Jusqu’à la fin de l’année dernière, seuls 5 000 soldats environ étaient déployés dans les États baltes et en Pologne par rotation.

Aujourd’hui, selon l’OTAN, des centaines de milliers de soldats sont en alerte renforcée, avec les 100 000 soldats américains en Europe et 40 000 soldats sous le commandement direct de l’OTAN, soutenus par environ 150 navires et un nombre similaire d’avions.

La visite d’Austin intervient également alors que la Lettonie s’apprête à renforcer ses propres défenses et que le président du pays envisage un plan pour rétablir la conscription nationale pour les hommes et pour les femmes sur une base volontaire. Le projet pourrait être réintroduit l’année prochaine après une interruption de plus de 15 ans.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press