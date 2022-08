Austin, Philadelphie et Montréal ont-ils rattrapé LAFC?

LAFC a été la classe de la ligue depuis le tout début de la saison. Cela fait des mois qu’il n’y a pas eu de vraie discussion sur qui est la meilleure équipe de la Major League Soccer, mais est-il temps d’avoir cette conversation ?

Ce n’est pas seulement que les Noir et Or en ont perdu deux de suite. C’est que l’un est venu contre les modestes tremblements de terre de San Jose et le second était l’Austin FC qui a complètement effacé LAFC. C’est que l’Union de Philadelphie, avec une défense qui se classe parmi les meilleures de l’histoire de la ligue, accumule six buts. C’est qu’Austin et CF Montréal ne sont vraiment pas si loin derrière.

La course aux séries éliminatoires est toujours un beau chaos, mais le sommet de la ligue a aussi l’air terriblement savoureux maintenant.

Alors, comment les équipes s’empilent-elles? Classons-les.

Classement précédent : 1

Prochain match MLS : Mercredi à Houston Dynamo, 20 h 30 HE, ESPN +

Suivre une défaite contre San Jose en se faisant fumer à Austin est généralement préoccupant, mais les Black and Gold ont acquis suffisamment de confiance dans leurs 25 premiers matchs pour regarder au-delà … jusqu’à un certain point. Si leur ligne arrière voulait donner l’impression qu’ils avaient le sens de l’orientation au prochain match, ce serait probablement une bonne décision, car sinon, Philly, Austin et Montréal leur manqueront.

Classement précédent : 3

Prochain match MLS : Mercredi contre Atlanta United FC, 19 h HE

Une victoire 6-0 contre le Colorado en fait quatre victoires d’au moins six buts depuis le mois dernier. Et cela d’une équipe avec une défense historiquement grande. Ayez pitié, Philly.

Classement précédent : 4

Prochain match MLS : Mercredi contre Portland Timbers, 21 h HE, ESPN +

Considérez la confiance requise pour regarder le MVP présumé Sebastian Driussi et dire: “Non, mon frère. C’est mon coup franc.” Et après que Diego Fagundez a frappé ce magnifique curleur pour le premier but d’Austin en route vers une victoire dominante 4-1 contre LAFC, il ne fait aucun doute que la confiance est bien méritée.

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : Mercredi contre New York Red Bulls, 19 h 30 HE, ESPN +

Montréal c’est bien. Nous le savons. Mais avec trois points de plus du Fire à son nom, il n’est plus qu’à cinq points de Philly pour la première place de la Conférence Est et il a un match en main. Sommes-nous toujours en train de sous-estimer la qualité de Montréal ?

jouer 0:50 Romell Quioto but 24e minute Chicago Fire FC 0-2 Montreal Impact

Classement précédent : 5

Prochain match MLS : Mercredi à Real Salt Lake, 21 h 30 HE, ESPN +

Les Loons échangeraient les trois points qu’ils ont récoltés contre le Dynamo en échange de Bakaye Dibassy pour ne pas avoir subi de blessure de fin de saison. Malheureusement, aucune quantité de GAM ne peut y parvenir.

Classement précédent : 6

Prochain match MLS : Samedi contre Minnesota United, 15 h 30 HE

Nous approchons de la fin du mois d’août et nous avons toujours la même question à propos de Dallas : est-ce l’équipe qui contrôle le plus les matchs ou l’équipe qui ne peut pas enchaîner les résultats pour refléter la qualité de son jeu ? Le match nul contre RSL était comme les autres.

Classement précédent : 8

Prochain match MLS : Mercredi au CF Montréal, 19 h 30 HE, ESPN+

Espérons que tout le monde s’est investi pour donner à Andres Reyes quelque chose de sympa pour avoir pris des crampons à la poitrine afin que les Red Bulls puissent monter un homme sur Miami. Cela a fonctionné pour une autre victoire confortable.

Classement précédent : sept

Prochain match MLS : Mercredi contre Minnesota United, 21h30 HE, ESPN +

Jolie? Non. Efficace ? Oui. Un match nul par derrière à Dallas était plus ou moins la même chose pour une équipe de la RSL contre laquelle il n’est tout simplement pas amusant de jouer.

jouer 0:50 But de Randall Leal à la 19e minute des Whitecaps de Vancouver 0-1 Nashville SC

Classement précédent : 11

Prochain match MLS : Mercredi contre Colorado Rapids, 20 h 30 HE, ESPN +

Dites ce que vous voulez des Whitecaps, mais aller à Vancouver et dominer complètement n’est pas une blague. NSC est peut-être en train de le découvrir et cela rend l’Ouest beaucoup plus épicé.

Classement précédent : 13

Prochain match MLS : Mercredi contre Seattle Sounders FC, 19 h 30 HE, ESPN +

Tesho Akindele est sorti du banc pour marquer le vainqueur pour la deuxième semaine consécutive. Jambes fraîches et aérodynamisme sont une sacrée combinaison.

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : Mercredi contre LA Galaxy, 19 h 30 HE, ESPN +

Alors Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi sont bons au foot, hein ? Un but chacun à Charlotte, trois points de plus, et le sommet de l’Est prie toujours le TFC de ne pas trouver son chemin vers les séries éliminatoires.

Classement précédent : 12

Prochain match MLS : Mercredi contre Inter Miami CF, 19 h 30 HE, ESPN +

Comme s’il était possible d’aimer plus Cucho Hernandez, il a attrapé et pilé une bière lancée par les fans de l’équipage à l’extérieur après leur match retour à Cincinnati. Emmenez cet homme en séries éliminatoires, Columbus.

jouer 0:44 Steven Moreira but 96e minute FC Cincinnati 2-2 Columbus Crew SC

Classement précédent : dix

Prochain match MLS : Samedi contre Charlotte FC, 19 h 30 HE, ESPN +

Un enfer est réel était entre leurs mains, jusqu’à ce qu’il ne le soit plus. Cincy doit trouver comment terminer les matchs car l’égalisation tardive qu’il a accordée à Columbus est la quatrième fois au cours de ses huit derniers matchs qu’il est concédé au cours des 10 dernières minutes.

Classement précédent : 9

Prochain match MLS : Mercredi contre DC United, 20 h HE, ESPN +

De combien de manières différentes pouvez-vous dire que le NYCFC manque à son manager vainqueur de la Coupe MLS et MVP en titre ? Au moins, ils ont accumulé suffisamment de coussin avant le départ des deux pour pouvoir participer aux séries éliminatoires malgré des défaites comme dimanche contre Orlando.

Classement précédent : 20

Prochain match MLS : Mercredi au Toronto FC, 19 h 30 HE, ESPN +

Battre les Revs est bon et changer la formation a surtout fonctionné. OK, nous avons traversé cela, nous pouvons donc maintenant publier une vidéo de la passe de Riqui Puig, car ces mots prennent du temps qui peut être passé à regarder cette passe pour la 100e, la 101e et la 102e fois.

Classement précédent : 14

Prochain match MLS : Mercredi à Columbus Crew, 19 h 30 HE, ESPN +

Quelqu’un doit vérifier Gonzalo Higuain pour avoir caché une fusée dans sa botte.

Heureusement, Alejandro Pozuelo n’avait pas de fusée dans sa botte lorsqu’il l’a enfoncée dans la poitrine d’Andres Reyes, a été expulsé et a condamné l’Inter à une défaite dans le New Jersey.

jouer 0:32 Caden Clark but 74e minute New York Red Bulls 3-1 Inter Miami CF

Classement précédent : 17

Prochain match MLS : Mercredi contre Chicago Fire FC, 19 h 30 HE, ESPN +

Perdre contre le Galaxy pique et chaque point compte dans une course éliminatoire, mais il est difficile de s’inquiéter des Revs avec Gustavo Bou de retour sur le terrain, le reste de l’équipe se dirigeant vers la forme physique et un calendrier de finition qui ne les verra jouer que le Red Bulls, Dynamo et Fire loin de chez eux. Ils devraient être bien.

Classement précédent : 22

Prochain match MLS : Mercredi à Austin FC, 21 h HE, ESPN +

Gio Savarese a surpris presque tout le monde en allant trois à l’arrière contre Seattle. Comment ça marche ? Eh bien, les Timbers n’ont battu que leurs rivaux, ont remporté la Coupe Cascadia et ont devancé Seattle et Vancouver dans la course pour une place en séries éliminatoires. Pas une mauvaise nuit de travail pour le patron.

Classement précédent : 18

Prochain match MLS : Dimanche à San Jose Earthquakes, 21h30 HE, ESPN +

Peu de choses sur les ‘Caps disent “équipe des séries éliminatoires”. Pas leur non-présentation à domicile contre Nashville, pas leurs deux victoires au cours des 10 dernières, pas la façon dont ils sont si souvent dominés dans les deux cases. Mais ils sont, contre toute attente, toujours dans la course aux séries éliminatoires. Ce serait bien s’ils commençaient à jouer comme ça.

Classement précédent : 19

Prochain match MLS : Mercredi à Orlando City, 19 h 30 HE, ESPN

Les Sounders n’ont pas réussi à battre les Timbers en saison régulière pour la première fois depuis 1981alors que Dolly Parton venait de sortir 9 à 5, Indiana Jones et les Aventuriers de l’Arche Perdue étaient à l’affiche et le SV Transvaal du Suriname était le champion de la CONCACAF.

jouer 2:31 Les Timbers remportent la victoire 2-1 sur leurs rivaux devant un stade bruyant.

Classement précédent : 21

Prochain match MLS : Samedi au FC Cincinnati, 19 h 30 HE, ESPN +

Le problème avec le fait d’être catastrophique loin de chez soi, c’est qu’on ne peut pas vraiment se permettre la moindre erreur à la maison, et Charlotte a glissé avec Toronto en ville.

Classement précédent : 16

Prochain match MLS : Mercredi à Nashville SC, 20 h 30 HE, ESPN +

Si vos espoirs en séries éliminatoires sont anéantis, autant le faire de manière spectaculaire. Perdre 6-0 contre Philly est qualifié de spectaculaire.

Classement précédent : 23

Prochain match MLS : Mercredi à Philadelphia Union, 19 h HE

Alors vous avez battu DC Now, allez jouer à Philadelphie et à Portland cette semaine avec votre saison en jeu. Bonne chance!

Classement précédent : 24

Prochain match MLS : Dimanche à LA Galaxy, 20 h HE, ESPN +

Le Sporting a signé William Agada et Erik Thommy, puis ils ont commencé à jouer beaucoup mieux, comme lorsqu’ils ont battu San Jose samedi. Ces deux choses sont liées.

jouer 0:41 Dániel Sallói but 10e minute Sporting Kansas City 1-0 San Jose Earthquakes

Classement précédent : 25

Prochain match MLS : Dimanche contre les Whitecaps de Vancouver, 21 h 30 HE, ESPN +

San Jose a perdu à Kansas City, gardant son total de victoires sur la route à un sur la saison. Mais cette victoire à l’extérieur est survenue contre le Galaxy et ces trois points pourraient encore être ce qui empêche les rivaux du Clasico californien des Quakes de participer aux séries éliminatoires, ce qui ne serait pas un mauvais prix de consolation dans une saison perdue.

Classement précédent : 26

Prochain match MLS : Mercredi à New England Revolution, 19 h 30 HE, ESPN +

Le Fire a perdu le match contre Montréal, a perdu Xherdan Shaqiri et Rafael Czichos à cause de blessures et, à toutes fins utiles, a également perdu sa saison. Préparez-vous pour 2023, Chicago.

Classement précédent : 27

Prochain match MLS : Mercredi contre LAFC, 20h30 HE, ESPN +

Nous sommes au stade “au moins c’était compétitif” de la saison du Dynamo, et leur défaite au Minnesota était définitivement compétitive.

Classement précédent : 28

Prochain match MLS : Mercredi au New York City FC, 20 h HE, ESPN +

Certains fans de DC pourraient être contrariés que les Noirs et les Rouges aient perdu deux pistes différentes lors d’une défaite contre Atlanta, mais regardez le bon côté des choses : au moins, ils avaient deux pistes.