Les cas et les décès de coronavirus signalés ont régulièrement baissé dans tout le pays après une poussée post-vacances, bien que les progrès commencent à stagner et que les responsables de la santé ont mis en garde contre la propagation de variantes plus contagieuses. Les États-Unis signalent toujours en moyenne 60 000 nouveaux cas chaque jour, selon une base de données du New York Times.

