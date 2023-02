Austin Majors, enfant acteur de “NYPD Blue”, mort à 27 ans

Austin Majors, l’enfant acteur qui a joué dans “NYPD Blue” en tant que Theo Sipowicz, est décédé, selon sa sœur, Kali Raglin. Il avait 27 ans.

“Austin Majors (Setmajer-Raglin) était un être humain artistique, brillant et gentil. Austin tirait beaucoup de joie et de fierté de sa carrière d’acteur. Depuis qu’il était petit, il n’a jamais connu d’étranger et son but dans la vie était de faire les gens heureux”, a partagé la famille dans un communiqué avec Fox News Digital.

“Il a grandi dans une petite ville où il aimait camper et pêcher avec sa famille et sa troupe de scouts. Il aimait son chien, Sunny, et le cheval sur lequel il a grandi, Balla. Il a obtenu son diplôme de Salutatorian au lycée tout en étant un Eagle actif. Scout et membre de la communauté. Il a ensuite obtenu son diplôme de l’USC’s School of Cinematic Arts avec une passion pour la réalisation et la production musicale.

La déclaration a continué: “La sœur cadette d’Austin, Kali, dit que ses plus beaux souvenirs avec Austin grandissaient sur le plateau avec lui, faisaient du bénévolat lors d’événements avec” Kids With a Cause “et faisaient de la randonnée ensemble. Austin était le genre de fils, frère, petit-fils , et neveu qui nous a rendus fiers et il nous manquera profondément pour toujours.”

Selon le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles, Majors est décédé samedi. Une cause officielle de décès a été “différée dans l’attente d’une enquête supplémentaire”.

Raglin a déclaré à Fox News Digital que les responsables lui avaient dit que la cause du décès de son frère était un “empoisonnement présumé au fentanyl avec une enquête en cours”.

Majors est apparu sur sept saisons de la série à succès “NYPD Blue”, qui lui a valu plusieurs apparitions dans “Selon Jim”, “American Dad!” “Desperate Housewives”, “Un Noël accidentel” et “Comment j’ai rencontré ta mère”.

Raglin s’est rendue sur Facebook dimanche et a annoncé la triste nouvelle du décès de son frère aîné.

“Mon grand frère, Austin, est parti. Il est mort la nuit dernière. C’est encore tellement surréaliste pour moi. Il n’avait que 27 ans et il restait tellement de vie à vivre”, a-t-elle légendé son message qui comprenait un diaporama d’images des deux.

“Je l’ai déjà dit à certains d’entre vous, mais si vous êtes intéressé par ses services, veuillez le contacter”, a déclaré Raglin.