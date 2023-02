Austin Majors, acteur de “NYPD Blue”, mort à 27 ans

Austin Majors, un ancien enfant acteur surtout connu pour son rôle dans “NYPD Blue”, est décédé, selon le bureau du médecin légiste de Los Angeles. Il avait 27 ans.

Sa sœur, Kali Majors-Raglin, a confirmé la nouvelle à CNN dans un e-mail.

Majors, dont le nom complet était Austin Setmajer-Raglin, est décédé le 11 février. La cause du décès fait toujours l’objet d’une enquête, selon les dossiers du médecin légiste.

Dans un communiqué, sa famille a qualifié Majors “d’être humain artistique, brillant et gentil”.

“Austin a ressenti beaucoup de joie et de fierté dans sa carrière d’acteur”, indique le communiqué. “Depuis qu’il était petit, il n’a jamais connu d’étranger et son but dans la vie était de rendre les gens heureux.”

Le rôle d’évasion de l’ancien enfant acteur est venu en 1999 quand il a joué le rôle de Theo Sipowicz, fils de Det. Andy Sipowicz (Dennis Franz), dans le drame policier d’ABC “NYPD Blue”. Les majors sont apparus dans 48 épisodes de 1999 à 2004, selon IMDB.

Les majors ont continué à apparaître dans diverses émissions de télévision tout au long des années, y compris des apparitions sur “ER” et un arc de deux épisodes sur la mini-série “Hercules” en tant que voix de Hyllus en 2005. D’autres émissions sur lesquelles les majors sont apparus incluent “NCIS”, ” Selon Jim” et “Desperate Housewives” jusqu’en 2007.

Le dernier crédit professionnel était un rôle invité dans “How I Met Your Mother” de CBS en 2009. Il était également actif sur YouTube, a déclaré sa sœur.

Majors, qui “aimait le camping et la pêche”, est diplômé de l’USC’s School of Cinematic Arts et avait une passion pour la réalisation et la production musicale, a ajouté le communiqué de sa famille.

“Austin était le genre de fils, de frère, de petit-fils et de neveu qui nous rendait fiers et il nous manquera profondément pour toujours”, indique le communiqué.