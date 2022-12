Austin Harrouff condamné au service psychiatrique suite à un accord de plaidoyer

La Floride n’appelle jamais malade quand il s’agit de f *** ery et de manigances et cette histoire est encore un autre exemple brillant de leur dévouement aux taureaux ** t.

Selon Courrier quotidien, une famille de Floride est outrée par la condamnation qu’un tueur a reçue pour la mort de John Stevens, 59 ans, et de sa femme Michelle Mischon Stevens, 53 ans, en 2016. Austin Harrouff, 25 ans, a tué le couple et mâché leurs visages dans une horrible démonstration de cannibalisme. Au lieu d’être envoyé en prison pour Dieu seul sait combien de temps, Harrouff a été envoyé dans un service psychiatrique alors que le tribunal a accepté un accord de plaidoyer qui l’a déclaré non coupable pour cause de folie.

La famille du défunt est pour le moins énervée et ne s’en mord pas la langue…

La sœur de Michelle, Cindy Mischon, a déclaré à propos du verdict: «Ici, nous ouvrons les portes de la prison pour un double meurtrier. « Quatre mots me viennent à l’esprit. Justice garçon blanc et riche.

Harrouff avait 16 ans lorsqu’il a été retrouvé dans le garage des victimes en train de manger leur visage après les avoir tués à coups de machette. Qu’il le dise, il ne se souvient pas avoir tué le couple mais a dit que Dieu et des démons lui parlaient en commettant l’acte. C’est marrant comme ça marche…

“Je ne savais pas vraiment que vous pouviez assassiner brutalement deux personnes, tenter d’en tuer une autre et même ne pas avoir de procès”, a déclaré Jodi Bruce, une autre sœur de Mishcon. C’était une nouvelle pour moi.

Nous ne sommes pas médecins et nous ne sommes pas qualifiés pour parler de l’état mental de ce monstre, mais un crime aussi brutal et dévastateur pour la famille devrait entraîner plus de conséquences qu’un service psychiatrique.