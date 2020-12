Le côté de l’expansion de la MLS, Austin FC, a fait cinq sélections dans le repêchage d’expansion 2020, avec l’ancien milieu de terrain de LA Galaxy Joe Corona.

Les acquisitions portent le nombre total de joueurs sur la liste d’Austin à 11 avant sa première saison en 2021.

Le directeur sportif d’Austin, Claudio Reyna, a sélectionné l’attaquant des tremblements de terre de San Jose Danny Hoesen avec la première sélection de l’équipe. En quatre saisons avec San Jose, Hoesen a marqué 23 buts et ajouté 12 passes décisives en 104 matches de championnat et en séries éliminatoires, mais n’a vu le terrain que huit fois en 2020 après avoir fait face à des problèmes obliques et d’adducteurs qui ont finalement nécessité une intervention chirurgicale. Combiné au fait qu’il est en rupture de contrat et qu’il a gagné 500000 $ en 2019 (la dernière année où les données salariales de la MLS Players Association étaient disponibles), sa sélection a été quelque peu une surprise. Mais Reyna a déclaré que lorsque Hoesen est devenu disponible, il est passé en tête de liste d’Austin.

« Je crois fermement aux gars, quand ils prennent un bon départ, viennent dans un nouveau club, travaillent avec un nouvel entraîneur, qu’ils reviennent à leurs niveaux », a déclaré Reyna à propos de Hoesen. « Il y a quelques années, il a marqué de nombreux buts et nous pensons qu’il a de nouveau cette capacité. »

Austin a choisi le milieu de terrain des New York Red Bulls Jared Stroud avec sa deuxième sélection. Stroud, 24 ans, a fait 20 apparitions pour les Red Bulls en 2020, dont 11 départs et enregistré deux passes décisives. Il avait passé deux saisons avec les New York Red Bulls II dans le championnat USL.

Avec son troisième choix, Austin a choisi le gardien de but de Nashville Brady Scott. Un jeune international américain, Scott a passé trois ans avec le club allemand du FC Koln, passant la plupart de son temps à jouer dans la 3. Liga avec l’équipe réserve du club. Il a été acquis par Nashville en août dernier, puis immédiatement prêté à Sacramento Republic dans le championnat USL où il a fait deux apparitions.

Joe Corona a remporté 23 sélections pour l’équipe nationale masculine des États-Unis. Robin Alam / Icon Sportswire

Corona a été choisie avec le quatrième choix et devrait fournir à Austin une présence constante au centre du milieu de terrain. Corona a de l’expérience à l’étranger après avoir joué au Mexique pour le Club Tijuana, le Club America, Veracruz et Dorados. Il a passé les deux dernières saisons avec le Galaxy à faire 49 matches de championnat et de coupe, marquant deux buts. Corona a également fait 23 apparitions avec l’équipe nationale américaine, marquant trois buts.

« C’est un joueur calme, un joueur expérimenté », a déclaré le manager d’Austin Josh Wolff à propos de Corona. « Il sera bon dans l’accumulation, il est à l’aise sur le ballon, et je pense que c’est un facilitateur qui sera capable de faire circuler le ballon d’un côté à l’autre. »

Austin a choisi le défenseur d’Orlando City Kamal Miller avec sa cinquième sélection, mais l’a immédiatement échangé à l’Impact de Montréal en échange de 225000 $ en argent d’allocation générale et du 11e choix au total dans le SuperDraft MLS 2021.