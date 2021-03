Austin FC espère que le talent sud-américain stimulera la première saison de la MLS

Le lien entre la Major League Soccer et l’Amérique du Sud continue de croître à pas de géant. La MLS a régulièrement envoyé ses éclaireurs sur le continent, notamment en Argentine, où ils ont trouvé de bonnes affaires. Des joueurs comme Mauro Diaz, autrefois considéré comme un grand espoir à River Plate, ont passé les cinq meilleures années de sa carrière au FC Dallas. Et bien que Miguel Almiron soit paraguayen, il a été arraché au football argentin lorsque Atlanta United FC l’a signé de Lanus en 2017 avant de le laisser rejoindre Newcastle United pour 29 millions de dollars deux ans plus tard.

Maintenant, un autre parvenu de la MLS espère continuer cette tendance à importer des talents d’Amérique du Sud. L’Austin FC fera ses débuts cette saison et a constitué une équipe avec des talents notables de la région. Là encore, Claudio Reyna, directeur sportif de l’Austin FC et l’un des premiers vraiment grands joueurs produits par les États-Unis, est le fils d’un joueur argentin, Miguel, qui a joué professionnellement avec Los Andes. Alors peut-être que le lien est naturel.

Reyna s’est récemment tournée vers l’Argentine pour décrocher un joueur de renom. Le milieu de terrain Tomas Pochettino, qui a signé en tant que joueur désigné le mois dernier, sera un rouage clé de la première campagne du club texan. Contrairement aux joueurs argentins plus légèrement bâtis qui ont prospéré en MLS à la 10e position, le joueur de 25 ans est plus gros, plus fort et plus dynamique, et pourrait bien commencer à jouer un peu plus profondément. Son atout exceptionnel est la puissance et la précision de sa botte droite; il peut pulvériser de longues balles diagonales de profondeur et émerger dans la surface de réparation pour tester lui-même le gardien adverse.

La taille et les capacités de jeu de Tomas Pochettino seront utiles au milieu de terrain de l’Austin FC. AP Photo / Nicolas Aguilera

Après avoir gravi les échelons à Boca Juniors, Pochettino a dû déménager en province, à Talleres de Cordoba, pour gagner du temps. Il a si bien fait au cours des deux dernières années qu’il aurait été sur le radar d’un certain nombre de grands clubs brésiliens et le fait qu’il ait choisi de se rendre aux États-Unis témoigne de la puissance financière croissante et de la crédibilité sportive de la MLS.

Pochettino devrait trouver un environnement sud-américain accueillant à Austin. L’Uruguayen Diego Fagundez et le choix n ° 1 de la MLS SuperDraft Daniel Pereira, qui a déménagé aux États-Unis après que ses parents ont demandé l’asile au Venezuela, feront partie de ses nouveaux coéquipiers.

Le manager de l’Austin FC Josh Wolff, joueur de longue date et entraîneur adjoint de la MLS, s’appuiera sur son nouveau contingent sud-américain dans l’espoir de reproduire le type de succès qu’Atlanta a connu lors de ses débuts en 2017. En plus des trois joueurs ci-dessus, Austin également ont puisé dans un pipeline du côté de Parguayan Club Guarani.

Cecilio Dominguez a aidé l’équipe paraguayenne Guarani à frapper au-dessus de son poids. EPA / NATHALIA AGUILAR

Jhohan Romana, 22 ans, est un défenseur central colombien fort, rapide et simple; Rodney Redes, 20 ans, est un milieu de terrain large à la poitrine tonneau; alors que de grandes choses étaient attendues de Cecilio Dominguez, 26 ans, un large attaquant subtil et habile. La carrière de Dominguez a également pris des envolées au Mexique et en Argentine sans qu’il n’atteigne encore les sommets dont il semble capable, mais peut-être que la connexion avec son collègue signataire du joueur désigné Pochettino sera la clé et garantira un partenariat stable.

Ces trois joueurs faisaient partie d’une équipe guarani qui a frappé magnifiquement au-dessus de leur poids la saison dernière pour atteindre les huitièmes de finale de la Copa Libertadores, après avoir combattu pendant trois tours de qualification et éliminé les puissants Corinthiens du Brésil en cours de route. Ils ont également réalisé une solide performance nationale – terminant cinquième de la Clausura, puis perdant en finale des séries éliminatoires aux tirs au but face aux éventuels champions Olimpia.

Austin peut refléter le succès initial d’Atlanta ou trébucher sur les blocs comme l’Inter Miami CF – un autre club qui a recruté de jeunes talents sud-américains avec des résultats mitigés – mais il est clair que Reyna et son équipe ont jeté les bases d’une première campagne mouvementée.